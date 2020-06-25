BEYOĞLU'NDA ÇÖP KAMYONUNDAN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI
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BEYOĞLU'NDA ÇÖP KAMYONUNDAN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI

Beyoğlu'nda hareket halindeki çöp kamyonundan düşen işçi yaralandı.

BEYOĞLU'NDA ÇÖP KAMYONUNDAN DÜŞEN İŞÇİ YARALANDI
25.06.2020 09:16 | Son Güncelleme: 25.06.2020 09:31

Beyoğlu'nda hareket halindeki çöp kamyonundan düşen işçi yaralandı. 

İBB, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan işçiler dün sabah Kabataş bölgesindeki yeşillik alanda çalışma yaptı. Yağmur nedeniyle kırılan ağaç dalları ve dökülen yaprakları toplayan işçiler daha sonra çöp kamyonuna binerek başka bir yere gitmek için yola çıktı. Çöp kamyonunun arkasındaki işçilerden biri araç seyir halindeyken fenalaşarak yere düştü. Başını yere vurup yaralanan işçinin yardımına ilk olarak mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan yaralıya ilk müdahalede bulundu. Daha sora ambulansa alınan işçi tedavisi için Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çöp kamyonundan düşüp başından yaralanan işçinin mesai arkadaşı "İkimiz çöp kamyonun arkasındaydık ben sağda o soldaydı. Bir an soluma baktım dengesini kaybediyordu. Şaka yapıyor sandım sonra yere düştü, yaralandı. Adı Orhan, soyadını bilmiyorum. Yarın hastane için randevusu vardı. Rahatsızlığı neydi bilmiyorum. Merak etme ben seni idare ederim yarın hastaneye de götürürüm demiştim "diye konuştu. 

Kaynak: DHA

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