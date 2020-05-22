Bayram öncesi 7 bin 500 ailenin yüzü güldü Adana'da Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 7 bin 500 aileye gıda yardımı ve bayramlık kıyafet dağıtıldı.

Adana'da Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 7 bin 500 aileye gıda yardımı ve bayramlık kıyafet dağıtıldı.

Adana Valiliği koordinasyonunda çalışmalarını sürdüren Vefa Sosyal Destek Grubu, ihtiyaç sahibi 7 bin 500 aileye Pazar günkü Ramazan Bayramı öncesi gıda yardımı ve bayramlık kıyafetlerini dağıtmaya başladı. Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesindeki Atakent Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda toplanan ekipler, buradan araçlarına yükledikleri yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak üzere yola çıktı.

'Bayram öncesi evlerimiz bayram olsun' sloganıyla ihtiyaç sahibi kişileri tek tek ziyaret eden grup, çocukların ve ailelerin yüzünü güldürüyor.

"7 gün 24 saat çalışmalarımız sürüyor"

Yüreğir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Öznür Çalhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Grubu olarak Ramazan ayında 90 bin haneye ulaştık. 2 bin 555 kişinin sıcak yemek ihtiyacını günlük olarak karşılamaktayız. 'Bayram öncesi evlerimiz bayram olsun' sloganıyla 7 bin 500 aileye gıda yardımı ve bayramlıklarını ulaştırıyoruz. 7 gün 24 saat boyunca ailelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

"Devletimizden Allah razı olsun"

Gıda yardımı alan Elif Akyüz isimli vatandaş, mutlu olduğunu belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. Eşim cezaevinde, devletimizin sayesinde ayaktayım. Evimi devletimiz sayesinde yaptırdım. Kızıma gelen bayramlık için de çok teşekkür ediyorum" dedi.

Rüya Akyüz de bayramlıklarını beğendiğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA