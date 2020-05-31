Başkent'te kendilerini polis olarak tanıtıp hayat kadınlarını gasp eden 2 kişi tutuklandı Ankara'da kendisini polis olarak tanıtarak hayat kadınlarına ait telefon ve paraları gasp eden şahıslar, Gasp Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Ankara'da kendisini polis olarak tanıtarak hayat kadınlarına ait telefon ve paraları gasp eden şahıslar, Gasp Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Başkent'te T.K. ve Y.S isimli iki şahsın 20.05.2020 tarihinde Yenimahalle'de, 12.05.2020 tarihinde Etimesgut ilçesinde, anlaştıkları hayat kadınlarının evine gidip kendisini polis olarak tanıtarak kadınlara ait 2 adet cep telefonunu ve toplam bin 400 TL paralarını gasp etmesinin ardından hayat kadınları şahıslardan şikayetçi oldu.

Gasp Büro Amirliğince yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler T.K. ve Y.S. isimli şahıslar 21 Mayıs günü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin araçlarında yapılan aramada olayda kullanılan ve şüpheli T.K. adına düzenlenmiş kırmızı renkli 'Emniyet' kartı, 'Muhabir Kartı' ve mavi renkli Polis Emeklileri Derneği Üye Tanıtım Kartı çıktı. Ayrıca şüpheli T.K.'nin üzerinden 1 adet bilye atar havalı tabanca elde edilirken, şüpheliler T.K. ve Y.S. Cumhuriyet Savcılığına sevk edilerek çıkartıldıkları mahkemece "Geceleyin silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta yağma" suçundan tutuklandı. - ANKARA

Kaynak: İHA