14 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

SAMSUN - Samsun'da gasp suçundan yargılandığı mahkemece 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yargılandığı ağır ceza mahkemesince gasp suçundan 14 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Y.K.'yi yaptıkları takip sonucu İlkadım ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan Y.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Y.K. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine teslim edildi.