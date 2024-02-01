Taksi şoförünü gasp eden 8 şahıs yakalandı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde seyir halindeki bir taksi şoförünü silah zoruyla durdurarak araç içerisindeki 8 bin Türk Lirasını gasp eden 8 şahıs Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çankaya'da yakalandı.

Olay, Kavaklı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre taksi şoförü E.B., 2 farklı araçta bulunan 8 şahıs tarafından silahla yaralanarak zorla durduruldu. 8 şahıs E.B.'nin 8 bin Türk Lirasını alarak gasp etti.

İhbar üzerine Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelileri yakalamak amacıyla bir çalışma başlattı. Altındağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Dedektifleri Suç Araştırma Timleri tarafından başlatılan geniş çaplı araştırma ve takip sonucunda şüphelilerin kullandığı araçlar ve adresleri tespit edildi. Adreslere yapılan operasyon sonucunda B.B., E.E.A., B.K., V.B., Ş.K., M.A.A., F.T. ve A.E. isimli şüpheliler Ankara'nın Çankaya ilçesinde yakalandı. Adreslerde yapılan arama sonucunda ise 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden bir tanesi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Göz altına diğer 7 kişiden 6'sı ise tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan yaralı taksi şoförü E.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.