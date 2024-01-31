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Samsun'da Bir Kişiyi Darp Edip Cep Telefonunu Gasp Eden 2 Kişi Tutuklandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişiyi darp edip cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da bir kişiyi darp edip cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'nda önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Engin B.(38) darp sonucu yaralanıp Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Engin B., tanımadığı 2 kişinin kendisini darp edip ettiğini ve Iphone 14 marka/model cep telefonunu gasp ettiklerini söyleyerek şikayetçi oldu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili Y.B.(29) ve S.E.yi (24) yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişi "gasp ve kasten yaralama" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbet mahkemeye ifade veren Y.B. ve S.E. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İlkadım Samsun Güvenlik Cezaevi Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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