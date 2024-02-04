Üye Girişi
Haberler

Ticari Taksilerde Güvenlik Önlemleri Artırılmalı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Bilecik Aktif Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği Başkanı Ramazan Çetin, ticari taksilerde yaşanan gasp, yaralama ve cinayet olaylarını şiddetle kınadıklarını belirterek taksilerde güvenlik önlemlerinin maksimum seviyeye çıkmasını istedi.

Bilecik Aktif Taksiciler ve Taksi Dolmuşçuları Derneği Başkanı Ramazan Çetin, ticari taksiler de yaşanan gasp, yaralama ve cinayet olaylarını şiddetle kınadıklarını belirterek taksilerde güvenlik önlemlerinin maksimum seviyeye çıkmasını istedi.

Son zamanlarda ticari taksilerde yaşanan gasp, yaralama ve cinayet olaylar ile ilgili açıklama yapan Başkan Ramazan Çetin, "Geçtiğimiz günlerde İzmir ilimizin Gaziemir ilçesinde geçimini taksicilik ile sürdüren Oğuz Erge, evli ve iki çocuk babası abimiz gecenin geç saatlerinde yolda el eden kar maskeli art niyetli kişi tarafından sırtına 3 el mermi isabet etmesi sonucu vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Bizler evlerine 3 kuruş para götürmek için gece gündüz demeden kelle koltukta çalışan emekçi taksicileriz. Yeri gelir ailenizden bir hastayı, canımızı tehlikeye atarak hastaneye yetiştirmeye, yeri gelir tren garına otobüs terminaline, işinize yetiştirmeye çalışan canla başla mücadele eden taksici esnafız. Son zamanlarda ticari taksilerde yaşanan gasp yaralama cinayet olaylarını şiddetle kınıyoruz ve buradan ilgili birimlere sesleniyoruz. "Biz canımızı yolda bulmadık", taksilerimizin güvenlik önlemlerinin maksimum seviyeye çıkmasını temenni ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ramazan Çetin Bilecik İzmir Güvenlik Cinayet 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yargı full HD bölüm izle! Yargı 81. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak? Yönetmelik nedir, kim çıkarır? TBMM yönetmelik çıkarabilir mi? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Trabzonspor FK hangi kanalda, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 4 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? Aile Gençlik Fonu başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? Aile Fonu başvuruları (E-Devlet) nasıl yapılır? Kıvanç Tatlıtuğ abisi kim? Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında? Evlenecek çiftlere yardım fonu ne zaman başlayacak? Deprem bölgesi, Aile ve Gençlik Fonu başvuru tarihi belli oldu mu? 4 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Şubat Pazar ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title