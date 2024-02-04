CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Erdoğan'ın sözlerini eleştirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez" sözlerini eleştirerek, "Vatandaşı tehdit eden, 'Bana oy vermezsen canını bile kurtarmam' diyen tam bir kötülük. Üstelik büyük depremin yıl dönümünde depremzede seçmenin iradesini gasp ederken, anayasal sistemi temelinden dinamitlerken yapılan bir kötülük. Bu nefretin farkındayız ve başka bir yol olduğunu biliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Hatay'daki aday tanıtım toplantısında, "Hatay, kamu yatırımlarını noksansız alsa da yereldeki vizyon eksikliği nedeniyle potansiyelini açığa çıkmakta zorlanan şehrimiz. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Sizlerin de güçlü desteğiyle 31 Mart'ta Hatay'da yeni bir dönemin kapılarını aralayacağız. El ele, gönül gönüle vererek, Hatay'ın hizmet ve eser siyaseti hasretini 56 gün sonra bitireceğiz" demişti.

CHP Adalet Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Gölge Bakan ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Gökçen, şunları söyledi:

"Vatandaşı tehdit eden, 'Bana oy vermezsen canını bile kurtarmam' diyen tam bir kötülük. Üstelik büyük depremin yıl dönümünde depremzede seçmenin iradesini gasp ederken, anayasal sistemi temelinden dinamitlerken yapılan bir kötülük. Bu nefretin farkındayız ve başka bir yol olduğunu biliyoruz. Bütün engellemelere karşı kendi iradesine sahip çıkan milyonlarca insan var bu ülkede. Kaybettiğimiz bütün insanlarımızı saygıyla anarken büyük depremlerle olduğu kadar, büyük kötülüklerle de bir arada mücadele etmemiz gerektiğini hatırlıyoruz."