Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Cep Telefonu Gaspçısı Yakalandı

Güncelleme:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, cep telefonu gasp eden şahıs 124 saatlik kamera kaydı izlenerek tespit edildi. Şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda cep telefonu gasp eden şahıs; 124 saatlik kamera kaydı izlenmesi sonucu tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre yaşı küçük çocuğun cep telefonunun gasp edilmesinin ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 124 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyen polis, şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde halkın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Gaziantep Karkamış Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Karkamış adayı Dilan Coşkun kimdir? Saadet Partisi Eyüpsultan adayı Mevlüt Karsavran kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Eyüpsultan belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Esenyurt adayı Mehmet Faruk Ertekin kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Esenyurt belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Gaziantep İslahiye Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep İslahiye adayı Mehmet Güllü Aydın kimdir? Saadet Partisi Esenler adayı İbrahim Bitiş kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Esenler belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çekmeköy adayı Halil İbrahim Akpınar kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Çekmeköy belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çatalca adayı Yaşar Buruneren kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Çatalca belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Büyükçekmece adayı Can Karabulut kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Büyükçekmece belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beyoğlu adayı Turgut Sahtiyan kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Beyoğlu belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beylikdüzü adayı Reşat Yılmaz kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Beylikdüzü belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beykoz adayı Yasin Kalaycı kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Beykoz belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Beşiktaş adayı Muhammed Gazi Kılıç kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Beşiktaş belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bayrampaşa adayı İsmail Acar kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Bayrampaşa belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Başakşehir adayı Bekir Demirkaya kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Başakşehir belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bakırköy adayı Ramazan Boyalık kimdir? 2024 Saadet Partisi İstanbul Bakırköy belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title