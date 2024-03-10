Kayseri'de Cep Telefonu Gaspçısı Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda cep telefonu gasp eden şahıs; 124 saatlik kamera kaydı izlenmesi sonucu tespit edilerek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre yaşı küçük çocuğun cep telefonunun gasp edilmesinin ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 124 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izleyen polis, şüpheliyi tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde halkın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - KAYSERİ