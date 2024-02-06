Aydın-Denizli otobanında cep telefonu gasp eden şahıslar yakalandı

Aydın- Denizli otobanı girişinde gişe memurunun cep telefonunu gasp edip havaya ateş edip kaçan şahıslar Jandarma ve emniyetin ortak operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuyucak Karapınar Mahallesi Kuyucak- Denizli Otoyolu gişesinde dün gece saatlerinde plakası tespit edilemeyen bir aracın içerisinde bulunan şahısların gişe memurunun telefonunu gasp ettiği ve havaya ateş ederek otobandan Denizli istikametine kaçtığı bilgisi alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bahse konu araç İnsansız Hava Aracı İHA destekli arama faaliyeti ile Efeler ilçesi Doğan Mahallesinde terkedilmiş halde bulundu. B.T (25) ve D.B (21) isimli şüpheli şahıslar takip ve arazi araması neticesinde bir adet tabanca ile birlikte Efeler ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN