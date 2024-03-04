Hindistan'da 7 kişinin saldırısına uğrayan çift neler yaşadı? Olay nedir?

İspanya'nın turistik kenti Barcelona'da yaşayan ve 5 yıl önce motosikletlerine atlayarak dünyayı gezmeye karar veren Vincente ve Fernanda çifti Hindistan'da korkunç bir saldırıya uğradı. Çift yaşadıkları korkunç anları videoya çekerek anlattı. 5 yıl boyunca 60'dan fazla ülkeye giden ve yaklaşık 170 bin kilometre yol yapan ve o anları bir Instagram hesabından paylaşan çift Hindistan'da yaşadıkları olayı takipçileriyle paylaştı. Hindistan'da 7 kişinin saldırısına uğrayan çift açıklamasında ne söyledi?

İSPANYOL ÇİFT NELER YAŞADI?

Hastanede açıklama yapan Vincente ve Fernanda çifti, 7 kişinin kendilerine saldırdığını gasp ettiğini ve Fernanda'nın cinsel saldırıya uğradığını söyledi. Fernanda gelişmeyi, "Kimsenin başına gelmesini istemediğim bir olay yaşandı. 7 erkek bana tecavüz etti. Bizi dövdüler ve bizi gasp ettiler. Çok bir şey almadılar çünkü gerçekte istedikleri bana tecavüz etmekti. Şu an polisle birlikte hastanedeyiz. Her şey Hindistan'da yaşandı" dedi. Yüzlerinde yara izleri olan ve gözyaşlarına hakim olamayan Fernanda, "Polis burada. Burada uyumamıza izin verdiler" dedi.

OLAY NEDİR?

Dünya turu yapan çift Hindistan'da yaşadıklarını anlattı. Vincente, "Bizi dövdüler. Benim boğazıma bir bıçak dayadılar ve öldürmekle tehdit ettiler" dedi. 122 binden fazla takipçileri olan çift, Nepal'e gitmek üzereyken yol kenarında çadır kurarak mola verdiklerini ve uyuduklarını fakat 7 kişinin saldırısıyla uyandıklarını söyledi. İspanya'nın Hindistan Büyükelçiliği'nden yetkililer Hint makamlarla iletişime geçerken, 7 saldırgandan 3'ünün gözaltına alındığı açıklandı.