Alanya'da İkinci El Eşya Satan Esnafa Suç Eşyası Uyarısı

Antalya'nın Alanya ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından ikinci el eşya alım satımı yapan esnafa illegal yollardan elde edilen suç eşyaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından Hacet Mahallesi'nde ikinci el eşya alım satımı yapan esnafa hırsızlık, gasp gibi illegal yollardan elde edilen suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi halinde uygulanacak müeyyideye ilişkin hususlarda bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme faaliyetinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından "Suç Eşyasını Alma" projesi kapsamında muhtemel dolandırıcılık olaylarının önüne geçmek için vatandaşların üstüne düşen görevleri hatırlatmak amacıyla hazırlanan broşürler esnafa dağıtıldı. - ANTALYA