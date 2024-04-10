Ethereum Danışmanı Nerayoff'tan ABD Hükümetine Milyar Dolarlık Dava

Ethereum Blockchain ağının kurucu danışmanlarından Steven Nerayoff, kendisine yöneltilen suçlamaların temelsiz olduğunu öne sürerek ABD hükümetine karşı 9,6 milyar dolarlık rekor bir tazminat davası açtı.

Haksız Suçlama İddiasıyla 9,6 Milyar Dolarlık Tazminat Talebi

Ethereum Blockchain ağının ilk danışmanlarından Steven Nerayoff, ABD hükümetine 9,6 milyar dolarlık bir dava açtı. Nerayoff'un avukatları, 9 Nisan'da yaptıkları şikâyette, 2019 yılında federal ajanların müvekkillerine karşı temelsiz suçlamalarda bulunduğunu iddia etti.

İddiaya göre federal ajanlar, Nerayoff'u haksız yere mahkemeye çağırarak izleyerek ve tutuklayarak dört yıl boyunca hukuksuz bir kampanya yürüttü. 2019 yılında bir kripto girişimi tarafından 10.000 Ether (ETH) gasp etmekle suçlanan Nerayoff, bu iddia üzerine tutuklanmıştı. Dört yıl süren yasal süreç, ABD hükümetinin Mayıs 2023'te davayı reddetmesiyle sona erdi.

Nerayoff'un avukatları, federal ajanların eylemlerinin müvekkillerine ciddi zararlar verdiğini belirtiyor. Davada talep edilen tazminat, Nerayoff'un yasal mücadele sürecinde uğradığı itibar kaybından kaynaklanan zararları karşılamayı amaçlıyor. Avukatlar tarafından yapılan açıklamaya göre Nerayoff'un iş ortakları, yasal süreç boyunca ondan uzaklaştı. Bu durum, kripto piyasasındaki boğa koşusu sırasında milyarlarca dolar kazanma potansiyelini kaybetmesine yol açtı.

Son olarak Blockchain danışmanlık firması Alchemist'in kurucusu olan Nerayoff, geçmişte Ethereum platformu ve kurucuları Vitalik Buterin, Joe Lubin ile Ethereum Vakfı hakkında ciddi iddialarda bulunmuştu.