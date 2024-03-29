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Bolu'daki silahlı gasp olayına ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

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Bolu'daki silahlı gasp olayına ilişkin İstanbul ve Muğla'da gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Alpağut Mahallesi'nde yaşanan gasp olayına karışan 4 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgede 46 noktadaki 360 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin plakasız motosikletle İstanbul'dan kente gelerek gasp olayını gerçekleştirdiğini belirledi.

Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli, teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul ve Muğla emniyetiyle ortaklaşa düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 9 milimetre çapında 4 ruhsatsız tabanca, 528 tabanca fişeği, 1080 avro, 950 dolar ve 16 bin 400 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ali D, Zafer A, Suphi Ö. ve Musa B, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Muğla Bolu Güvenlik Suç Polis Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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