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Düzce'de Asayiş Olaylarında Yüzde 23 Düşüş

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Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentte jandarma ve polis ekiplerinin aldığı önlemler sayesinde asayiş olaylarında yüzde 23 düşüş yaşandığını açıkladı. Evden hırsızlık, işyeri hırsızlığı, gasp gibi suçlarda da azalmalar olduğunu belirten Vali Aslan, vatandaşları telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, kentte jandarma ve polis ekiplerinin aldığı önlemler sayesinde asayiş olaylarında yüzde 23 düşüş yaşandığını açıkladı.

Vali Selçuk Aslan, Düzce'deki asayiş olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Alınan önlemler sayesinde asayiş olaylarında düşüş yaşandığına dikkat çeken Vali Aslan, "Geçen yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda, aldığımız tedbirlerle olay sayılarında yüzde 23 azalış meydana geldiği dikkat çekmektedir. 2024 yılı ilk 2 ayında evden hırsızlık yüzde 29, işyerinden veya kurumdan hırsızlık yüzde 23, oto hırsızlığı yüzde 67, otodan hırsızlık yüzde 56, gasp yüzde 63, dolandırıcılık yüzde 20, bisiklet veya motosiklet hırsızlığında yüzde 93 azalma görülmüştür. Ayrıca bu dönemde hiç yankesicilik veya kapkaç olayı meydana gelmedi. Bu noktada vatandaşlarımızı özellikle telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli olmaya davet ediyor; kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtım sizlerden para isteyen kişilere itibar etmemelerini istiyoruz" dedi.

Kişilere karşı işlenen suçlarda da azalmaların olduğunu dile getiren Vali Aslan, "Kişilere karşı işlenen suçlarda geçen yıla oranla yüzde 22 azalış sağlanmıştır. Bu suçlardan 2024 yılının ilk 2 ayında kasten adam yaralama yüzde 24, tehdit yüzde 23, hakaret yüzde 28, kişilerin huzur ve sükununu bozma yüzde 18, cinsel taciz yüzde 20 ve konut dokunulmazlığı suçlarında yüzde 53 azalma görülmüştür" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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