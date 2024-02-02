Adıyaman'da Gasp Şüphelisi Tutuklandı

Adıyaman'da, iki kişiyi gasp eden ve daha sonra polis ekiplerince yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın kent merkezinde 2 kişiyi gasp ederek para aldığı iddia edilen A.C., isimli şahsın yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalımalar neticesinde A.C., yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN