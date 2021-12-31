Balıkesir ve Bilecik'te Mekke'nin fethinin yıl dönümü kutlandı

BALIKESİR (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Balıkesir ve Bilecik şubeleri tarafından Mekke'nin fethinin 1391'inci yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Balıkesir Altıeylül Hasan Can Kültür Merkezi'ndeki program, mehter gösterisi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AGD Balıkesir Şube Başkanı Hayrullah Arslantekin, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mekke'nin fethine dair sinevizyon gösteriminin ardından yaptığı konuşmada, tüm insanlığın kardeşler topluluğu olduğunu söyledi.

Arslantekin, programı düzenleme amaçlarının gençlere fetih ruhunu aşılamak olduğunu belirterek, "Fetih, kalpleri Allah'a açmaktır ve birilerinin iddia ettiği gibi işgal, yağma ya da talan değildir. Fetih, aklın hurafeden kurtulup hakikate açılmasıdır. Fetih, yönetimin zulmünden kurtulup adalete açılmasıdır." diye konuştu.

Bilecik

Bilecik Rehberlik ve Araştırma Merkezi'ndeki program da Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Altay, buradaki konuşmasında, Mekke'yi "şehirlerin anası", Mekke'nin fethini de "fetihlerin anası" olarak nitelendirdi.

İnsanlığın ilk kurduğu şehrin Mekke, ilk ibadethanenin Kabe olduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:

"Fatih Mehmed Sultan Han Hazretleri, Selahattin Eyyubi Hazretleri, İyaz bin Ganm Hazretleri, fetihlerini yaparken gözleri hep Mekke'nin fethindedir. Yapacakları fethi, Mekke'nin fethine benzetmeye çalışarak yapmışlardır. Hepsi fetihlerini fetihlerin anası olan Mekke'nin fethine benzetmeye çalışmışlardır. Çünkü Mekke'nin fethi fetih gibi bir fetihtir."

Program sonunda katılımcılara ikramda bulunuldu.