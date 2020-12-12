Bakan Karaismailoğlu, Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bakan Karaismailoğlu, Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

12.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:46
Bakan Karaismailoğlu, Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manisa-Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişinin 30 dakikadan 5 dakikaya ineceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manisa-Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişinin 30 dakikadan 5 dakikaya ineceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törende, İstanbul-İzmir Otoyolu güzergahındaki Akhisar Çevre Yolu hizmete açıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki törende, Türkiye ekonomisine büyük değer katan tüm iller gibi Manisa'ya ve Akhisar'a da hizmet vermeyi sürdüreceklerini ifade etti.

Türkiye'nin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma yönündeki hedefe hızla ilerlediğini belirten Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ulaşımın her modunda yaptığımız yollar, üretimi, ticareti ve istihdamı geliştirip canlandırması bakımından aynı akarsular gibidir. Hayat kalitesinin ve medeniyetin ölçüsü olan yollarımız, Anadolu sathında, bir ağ gibi illerimizi, ilçelerimizi sarmakta, aziz milletimize refah ve bereket taşımaktadır. 2003'te sadece 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol ağımızı bugün 28 bin kilometreye çıkardık. Trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdük, binlerce can kurtardık, taşıt işletme giderlerinde tasarruf sağladık, seyahat konforunu artırdık ve süresini kısalttık. Ortalama hızı ise 40 kilometreden 88 kilometreye çıkardık."

Can güvenliği, konfor, hız ve erişim bakımından Türkiye'ye çağ atlatan bu projelerin, sanayiye ve tarıma da omuz verdiğine işaret eden Karaismailoğlu, doğu ve batı arasında kalkınmada, iş olanaklarında, eğitimde, kültürde eşitlik sağlamanın ancak kesintisiz işleyen bir ulaşım sistemiyle ve çağdaş haberleşme olanaklarıyla mümkün olabileceğini vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu, stratejik hedeflerinin, Türkiye'nin her noktasını birbiriyle en güvenli ve hızlı seyahate uygun şekilde bağlamak ve bütünsel kalkınmaya destek vermek olduğunu söyledi.

Şehir içi trafiği rahatlayacak

Akhisar Çevre Yolu sayesinde, ilçenin çevresiyle ulaşımının sağlanacağını ve şehir içi trafiğin rahatlayacağını belirten Karaismailoğlu, şöyle dedi:

"Şehrin içinde egzoz emisyonunu, dolayısıyla karbondioksit salınımını azaltarak nefes aldırırken, ulaşımı güvenli, konforlu ve hızlı hale getirmiş olacak. Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle birlikte kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir. Çevre yolumuz sayesinde bir yılda zamandan 56 milyon lira, akaryakıttan da 6 milyon lira olmak üzere toplamda 62 milyon liralık tasarruf sağlayacağız."

Karaismailoğlu, Akhisar'ın hem önemli kara yollarının geçiş noktasında hem de İstanbul-İzmir Devlet Yolu güzergahında bulunduğuna dikkati çekerek, "Akhisar Çevre Yolu'muzda 5'i farklı seviyeli ve 1'i de modern dönel olmak üzere 6 adet kavşak bulunmaktadır. Yol boyunca 3'ü çift ve 3'ü de tek olmak üzere 6 adet köprü inşa ettik." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, bugün 3 binden fazla şantiyede mühendislerin, teknisyenlerin ve işçilerin Türkiye'nin hedeflerine hizmet etmenin gururu ve azmiyle çalıştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a törene katılımı nedeniyle teşekkür eden Adil Karaismailoğlu, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal ve beraberindekilerle açılış kurdelesini kesti.

Bakan Karaismailoğlu, açılışın ardından kendi kullandığı otomobille yolda bir süre seyahat etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

İlgili Haberler

Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak
Akhisar çevre yolu yarın törenle açılacak
Bakan Karaismailoğlu: Bölünmüş yol projeleri ile 18 milyar 501 milyon TL tasarruf sağlandı
Bakan Karaismailoğlu: Bölünmüş yol projeleri ile 18 milyar 501 milyon TL tasarruf sağlandı
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin bir lojistik güç olması için hep birlikte çalışıyoruz
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'nin bir lojistik güç olması için hep birlikte çalışıyoruz

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Şevval Sam Aleyna Tilki Hakan Taşıyan
Spor Neymar Falcao Kylian Mbappe Ali Palabıyık Enner Valencia
Tüm Haberler Türk Ateş Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Karaismailoğlu, Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:46:41. #1.14#
title