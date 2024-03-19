Üye Girişi
Haberler

Akhisar'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Güncelleme:

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Akhisar'da düzenlenen operasyonda pet şişe ve tenekelere koyulmuş halde yüzlerce litrelik sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Akhisar'da düzenlenen operasyonda pet şişe ve tenekelere koyulmuş halde yüzlerce litrelik sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı bozulmuş gıdaları piyasa sürmek üzere olan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Manisa'nın Akhisar ilçesindeki M.Ö., C.K.,H.K. ve İ.E.S. isimli şahıslara ait depoda yapılan aramada 5 litrelik pet şişeler içerisinde 251 adet sahte olduğu değerlendirilen zeytinyağı, 5 litrelik tenekelerde 104 adet sahte olduğu değerlendirilen zeytinyağı, 2 adet 50 litrelik sahte olduğu değerlendirilen zeytinyağı, 3 adet 10 tonluk yağ tankı, 7 adet 1 tonluk yağ tankı, 1 adet 5 tonluk yağ tankı, 1 adet kantar, 1 adet zeytinyağı dolum makinası, 1 jeneratör, 1 hava kompresörü, 120 adet 20 litrelik sahte olduğu değerlendirilen sıvı gübre, 168 adet 10 litrelik sahte olduğu değerlendirilen sıvı gübre, bin 845 adet 18 litrelik doluma hazır boş teneke, toplam fiyatı 800 bin TL olan malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınırken şüpheliler M.Ö., C.K., H.K. ve İ.E.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Akhisar Manisa Tarım Güvenlik Suç 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu durakları neler? Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu ne zamana kadar ücretsiz olacak? Metro hattı açıldı mı? Yavaş mı Altınok mu? Ankara anket sonuçlarında hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? İrfan Karaca kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı İrfan Karaca kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title