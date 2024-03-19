Akhisar'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Akhisar'da düzenlenen operasyonda pet şişe ve tenekelere koyulmuş halde yüzlerce litrelik sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı bozulmuş gıdaları piyasa sürmek üzere olan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Manisa'nın Akhisar ilçesindeki M.Ö., C.K.,H.K. ve İ.E.S. isimli şahıslara ait depoda yapılan aramada 5 litrelik pet şişeler içerisinde 251 adet sahte olduğu değerlendirilen zeytinyağı, 5 litrelik tenekelerde 104 adet sahte olduğu değerlendirilen zeytinyağı, 2 adet 50 litrelik sahte olduğu değerlendirilen zeytinyağı, 3 adet 10 tonluk yağ tankı, 7 adet 1 tonluk yağ tankı, 1 adet 5 tonluk yağ tankı, 1 adet kantar, 1 adet zeytinyağı dolum makinası, 1 jeneratör, 1 hava kompresörü, 120 adet 20 litrelik sahte olduğu değerlendirilen sıvı gübre, 168 adet 10 litrelik sahte olduğu değerlendirilen sıvı gübre, bin 845 adet 18 litrelik doluma hazır boş teneke, toplam fiyatı 800 bin TL olan malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınırken şüpheliler M.Ö., C.K., H.K. ve İ.E.S. hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA