Akhisar'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, Akhisar Dayıoğlu Mahallesi Yıkıkköprü mevkiinde dün akşam 20.10 sıralarında meydana geldi. 40 yaşındaki Ahmet Usta'nın kontrolündeki motosiklet, Akhisar istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Usta, olay yerine hızla sevk edilen 112 Acil Servis ambulansı ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ahmet Usta, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - MANİSA