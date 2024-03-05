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Manisa'da haraç çetesine operasyon: 4 şüpheli tutuklandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde esnaf ve vatandaşları tehdit ederek para aldıkları tespit edilen 4 şüpheli için Manisa ve İzmir'de eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde esnaf ve vatandaşları tehdit ederek para aldıkları tespit edilen 4 şüpheli için Manisa ve İzmir'de eş zamanlı yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Akhisar KOM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Akhisar ilçesinde esnaf ve vatandaşları tehdit ederek para aldıkları tespit edilen haraç çetesine yönelik 1 Mart'ta Manisa'nın Akhisar ilçesi ve İzmir'de 4 farklı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda esnaf ve vatandaşları tehdit ederek para aldığı tespit edilen; A.Ö. (39), E.Ç. (33), K.A. (25) ve E.Y. (29) isimli 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 2 adet 9x19 mm ruhsatsız tabanca, 45 adet fişek ve 4 adet makbuz ele geçirildi. Gözaltında bulunan 4 şüpheli şahıs ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Akhisar Manisa İzmir Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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