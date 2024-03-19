Akhisar Belediyesi Atık Getirme Merkezi Açtı

Akhisar Belediyesi tarafından atıkların geri dönüşümü amacıyla 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi açıldı.

İlçe Belediye Başkanı Besim Dutlulu, merkezin yüz binlerce ağacın korunmasına, kaynak sularının daha temiz olmasına fayda sağlayacağını belirterek hem doğayı koruyacaklarını hem de çöpleri geri dönüştürerek ekonomiye kazandıracaklarını ifade etti.

Atık yağların geri dönüştürülmesiyle elde edilen biyodizel katkı maddesinin kullanılacağını belirten Dutlulu, "Atık toplama araçlarımız biriktirilen atıkları halkımızın kapısına giderek teslim alacak." dedi.