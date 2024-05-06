Akhisar'da dolu zararı: Üreticilere başvuru çağrısı
Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü yağan doludan etkilenen tarım alanlarında inceleme yaptı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç öncülüğündeki ekip, zarar gören üreticilere zararın tespiti için başvuru yapmaları uyarısında bulundu.
Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü yağan doludan etkilenen tarım alanlarında inceleme yaptı.
Sazoba Mahallesinde incelemelerde bulunan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç öncülüğündeki ekip, muhtar ve üreticilerden bilgi aldı.
Kılıç, doludan Beyoba, Sazoba, Akselendi mahallelerindeki üzüm bağı ile domates, biber tarlalarının etkilendiğini belirterek, zarar gören üreticilere zararın tespiti için başvuru yapmaları uyarısında bulundu.