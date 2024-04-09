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Manisa'da ATV ile kamyon çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde ATV ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Kızlaralanı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 P 5988 plakalı kamyon, Emin Coşkun (71) yönetimindeki 35 KD 5130 plakalı ATV aracını sollamak istedi. Kamyonun sollamaya çalıştığı ATV sürücüsü sola manevra yapınca kamyonun altında kaldı. Kazada ATV sürücüsü Emin Coşkun çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Ağır yaralanan Coşkun hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Coşkun kurtarılamazken kamyon sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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