Bakan Karaismailoğlu: Genişbant abone sayısı 77 milyona çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bakan Karaismailoğlu: Genişbant abone sayısı 77 milyona çıktı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizdeki genişbant abone sayısı 2020'de 77 milyona çıktı.

Bakan Karaismailoğlu: Genişbant abone sayısı 77 milyona çıktı
14.07.2020 23:12 | Son Güncelleme: 14.07.2020 23:16

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülkemizdeki genişbant abone sayısı 2020'de 77 milyona çıktı. Bu sayı, 2023'de 83 milyona çıkacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara Garı'nda düzenlenen 'Güçlü Türkiye'nin Lokomotifi Gençlik' programına katıldı. Burada, Bakan Karaismailoğlu'na Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve çok sayıda davetli eşlik etti. Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu yolda üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmekteki ve gençlerin çabalarını desteklemekteki kararlılıklarının güçlenerek devam ettiğini belirterek, "Türkiyemizin her noktasındaki gençlerimizin türlü imkana eşit şartlarda ulaşabilmeleri için; karayolundan demiryoluna, havayolundan haberleşmeye; tüm alanlarda yatırımlarımızı hızlandırarak, gece gündüz demeden, gençlerimizden aldığımız enerji ve motivasyonla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki, her şey ulaşınca başlıyor" ifadelerini kullandı.

'GENÇLERİMİZ ÜLKEMİZİN GELECEĞİ,YARINLARIMIZIN GÜVENCESİ'Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 32'sinden fazlasının öğrenim çağında olan genç ve dinamik bir ülke olduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Bizim öğrenci nüfusumuz, birçok Avrupa ülkesinin toplam nüfusundan daha fazladır. Genç nüfus demek; dinamiklik, gelişme, değişim ve iyiye dönüşüm imkanı demektir. Bizler gençlerimizi; ülkemizin geleceği, yarınlarımızın güvencesi ve 'göz aydınlığı' olarak görüyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin olduğu gece gençlerimiz, köprü başlarında, Kızılay Meydanı'nda, Emniyet Müdürlüklerinin önünde TBMM ve Genelkurmay Başkanlığının kapısında ve daha birçok yerde vatanına, milletine, bayrağına, istiklaline ve demokrasisine sahip çıkmıştır" diye konuştu.Bakan Karaismailoğlu, 15 Temmuz gecesinde Türksat'ta şehit düşen Ahmet Özsoy ile İzmir'in işgalinde ilk kurşunu atan Hasan Tahsin'in kendileri için bir ve biricik olduğunu belirterek, "Şehitler Köprüsünde kendini siper eden Ayşe kızımızla, Kurtuluş Savaşı'nda Erzurum'da tabyalara mermi taşıyan Nene Hatun, aynı şekilde saygın ve saygıdeğerdir. Türk gençliği 15 Temmuz gecesinde, şehit ve şahit olarak, üzerine düşen görevi fazlasıyla yapmıştır." diye konuştu.'5G TEKOLOJİSİNİN ÜLKEMİZDE KURULMASI İÇİN YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ'Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana yaptıkları yatırımlarla Türkiye'yi bilişim otobanları ile donattıklarını vurgulayarak, "Ülkemizdeki genişbant abone sayısı 2020'de 77 milyona çıktı, bu sayı 2023'de 83 milyona çıkacak. Mobil abone sayımız 2003'de 27.9 milyon iken, 2020'de 81.8 milyon olacak. 2023 hedefi ise 87.6 milyondur. Türkiye'de 75.3 milyon internet kullanıcısı var. Mobil şebekelerde yerli ve millilik oranı 2016'da yüzde 1 iken, 2019'de yüzde 23'e yükseldi. Yakın zamanda 5G teknolojisinin ülkemizde kurulması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yıldönümündeki hedefimiz her eve internet erişimi sağlamaktır" dedi.'GEMİ ÜRETİMİNDE HEDEFİMİZ; YÜZDE 80 ORANINDA MİLLİ VE YERLİLİKTİR'Demiryollarında 2003 yılındaki 10 bin 900 kilometre olan demiryolu ağını, 2020'de 13 bin 831 kilometreye çıkardıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, hedeflerinin 2023'de 18 bin kilometreye ulaşmak olduğunu belirtti. Havayollarında, havalimanı sayısını 26'dan 56'ya çıkardıklarını, 2003 yılında yurtdışında 60 noktaya uçarken, bugün uçuş yapılan nokta sayısını ise 329'a çıkardıklarını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılı sonunda yıllık yolcu sayısının 34,5 milyon iken, bugün 210 milyona ulaştıklarını kaydetti. Denizcilikte, denizleri 'Mavi Vatan' olarak gördüklerini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Denizcilik eğitiminde de önemli mesafeler kat ediyoruz. 15'i lisans 11'i ön lisans düzeyinde eğitim veren YÖK'e bağlı fakülte ve yüksekokullarda 1260'ı güverte, 760'ı makine bölümlerinde olmak üzere yaklaşık 2000 öğrenci eğitim alıyor. Mega Yat İmalatı ve Gemi Söküm sektöründe Dünya 3'üncüsüyüz. Ülkemizdeki genişbant abone sayısı 2020'de 77 milyona çıktı, bu sayı 2023'de 83 milyona çıkacak. Gemi üretiminde hedefimiz; yüzde 80 oranında milli ve yerliliktir. Gençlerimiz için bugüne kadar yaptıklarımızı daha da artırmak istiyoruz. Cumhuriyeti'mizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünde gençlerimize çok daha iyi imkanlar hazırlayacağız."

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak Güncel
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı Güncel
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı Dünya
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 3. Sayfa
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Gram altın 398 lira seviyelerinde işlem görüyor
Gram altın 398 lira seviyelerinde işlem görüyor
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Erdoğan, 'Ayasofya açıldı, erken seçim var' tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Devlet kurumuna girip 'Size koronavirüs hediye getirdim' diyen şahsa 3 bin lira para cezası
Devlet kurumuna girip "Size koronavirüs hediye getirdim" diyen şahsa 3 bin lira para cezası
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Hulusi Akar Bülent Turan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Ebru Gündeş Serdar Ortaç Selçuk Yöntem
Spor Ünal Karaman Burak Yılmaz Sergen Yalçın Sofiane Feghouli Robert Prosinecki
Daha Fazla Sel Rize İzmir Ayasofya
Şu an buradasınız: Bakan Karaismailoğlu: Genişbant abone sayısı 77 milyona çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 23:16:39. #1.15#
title