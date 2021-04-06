Bahçeli: "104 şuursuz sadece gevezelik mi yapmıştır?"
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Bahçeli: "104 şuursuz sadece gevezelik mi yapmıştır?"

Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP yönetimi bir kere daha demokrasiyle ters düşmüştür.

Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt
Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara 'zevzek' diyen Akşener'e yüklendi: Bunu demek su katılmamış zevzekliktir
Bahçeli, Montrö bildirisini imzalayanlara "zevzek" diyen Akşener'e yüklendi: Bunu demek su katılmamış zevzekliktir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP yönetimi bir kere daha demokrasiyle ters düşmüştür. Bir kez daha darbe hasreti çeken çapulcularla birleşmiştir. 4 Nisan bildirisinin görünmeyen imzası Kılıçdaroğlu'na aittir." dedi.

İP yönetiminin trajik ve tenakuz dolu açıklamaları ise rezaletin daniskasıdır. 'Hıyarım var' diyene tuz alıp koşan İP'in Başkanı ise 104 emekli amirali zevzeklikle, yani gevezelikle suçlamıştır. Bu ifadeler hüsran vericidir. Yani demokrasiyi karalamak, kundaklamak ve kapısına kilit vurmak için altyapı çalışması yapan 104 şuursuz sadece gevezelik mi yapmıştır? Bu nasıl bir açıklamadır? Bu nasıl bir lakaytlıktır? İP'in Başkanı, zevzek arıyorsa, önce etrafını kolaçan etmelidir. Şu anda Meclis grubunda değil, parti yönetiminde bu zevzeklerden bol miktarda bulunmaktadır. 4 Nisan bildirisine 'zevzeklik' demek asıl ve su katılmamış zevzekliktir. Darbe heveslileri zevzek değil, zillettir, zelildir, demokrasi muhalifidir. CHP ile İP tencere kapak misali, yuvarlana yuvarlana birbirlerini bulmuşlardır. 4 Nisan bildirisine karşı milletin yanında duramayanlar, zulmün yanındadır. 4 Nisan bildirisine karşı, amasız fakatsız cümle kuramayan kim varsa; PKK ittifakında kucaklaşan, terörist Demirtaş'a övgüler yağdıran, FETÖ'ye toz kondurmayan siyasi kadavralardır. Cumhur İttifakı olarak, Allah şahit bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz."

Bahçeli: '104 şuursuz sadece gevezelik mi yapmıştır?'
Bahçeli: '104 şuursuz sadece gevezelik mi yapmıştır?'
Bahçeli: '104 şuursuz sadece gevezelik mi yapmıştır?'
Bahçeli: '104 şuursuz sadece gevezelik mi yapmıştır?'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı

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