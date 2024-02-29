Yeniden Refah Partisi Milletvekili Doğan Bekin, emeklilere gerekli zammın yapılması ve kaynakların ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Hükümete düşen, emekliye gerekli zammı yapması, sonra bunun için kullanılacak kaynakları ortaya çıkarmasıdır." dedi.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına ilişkin dünkü açıklamalarını anımsattı.

Emeklilerin içinde bulunduğu yaşam şartlarını hak etmediklerini söyleyen Bekin, 2024 yılı bütçesinden faize ödenecek tutarın, emekli maaşlarını artırmak için kullanılmasını istedi.

Denk bütçe yaparak, kamuda israfı önleyerek, borçlanma ve faiz bütçesinden kurtularak emekli ve dar gelirlinin yüzünün güldürülebileceğini dile getiren Bekin, "Emeklilerimiz çok zor durumdalar. Erbakan Hocamız iktidara gelir gelmez emeklilerin yüzünü güldürecek gerekli zamları yaptı, daha sonra kaynakları bulmak için de gereken adımları attı. Hükümete düşen, emekliye gerekli zammı yapması, sonra bunun için kullanılacak kaynakları ortaya çıkarmasıdır." diye konuştu.

Yeniden Refah Partili Bekin, 28 Şubat postmodern darbesinin bir meydan okuma ve milli iradeye vurulmuş en büyük darbe olduğunu anlatarak, darbe girişimlerini önleyecek etkin adımların atılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Türkiye yükselen bir güç olma yolunda adımlar atmaya başladığında, siyonizm ve dış dinamiklerin hemen devreye girdiğini ve işbirlikçileri aracılığıyla ülkenin gelişmesini önleyen tedbirlere başvurduğunu ifade eden Bekin, "İşte 28 Şubat'a giden yolu bu bağlamda değerlendirmede fayda vardır. Öncelikli olarak geçmişte yaşanan bu gibi darbelerden büyük dersler çıkararak gerekli ve etkin önleyici tedbirleri almak gerekir. Türkiye'nin dış baskılardan uzak bir güç haline dönüşebilmesi için öncelikle dış tahakkümden kurtulması artık bir zaruret haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.