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Sokak satıcılarına darbe

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Sokak satıcılarına darbe

Dikkat çekmemek için uyuşturucu ticaretini kaldırımda yaptılar

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin dikkat çekmemek için uyuşturucu ticaretini kaldırımda yaptıkları tespit edilirken, 142 adet hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 142 adet hap ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların uyuşturucu ticaretini dikkat çekmemek için kaldırım üzerinde yaptıkları tespit edilirken, o anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Kayseri 3.Sayfa Güncel Haberler

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