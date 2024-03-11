Beşiktaş'ta deprem! Takımın yıldızı Al-Musrati, oyuna devam edemedi

Süper Lig devi Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Al-Musrati, Gaziantep FK maçında sakatlandı ve mücadeleye devam edemedi.

AL-MUSRATI SAKATLANDI

Mücadelenin 53. dakikasında sakatlanan Al-Musrati, oyuna devam edemedi. Sol bileğine darbe alan Libyalı oyuncu, tedbir amaçlı olarak kenara geldi.

AMERTEY OYUNDA

Takımın en iyilerinden olan Al-Musrati yerine 54. dakikada başarılı futbolcu Daniel Amartey oyuna dahil oldu.