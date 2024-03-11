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Beşiktaş'ta deprem! Takımın yıldızı Al-Musrati, oyuna devam edemedi

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Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta Al-Musrati, 53. dakikada sol bileğine aldığı darbe sonucu sakatlandı. Al-Musrati'nin yerine 54. dakikada Daniel Amartey oyuna dahil oldu.

Süper Lig devi Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Al-Musrati, Gaziantep FK maçında sakatlandı ve mücadeleye devam edemedi.

AL-MUSRATI SAKATLANDI

Mücadelenin 53. dakikasında sakatlanan Al-Musrati, oyuna devam edemedi. Sol bileğine darbe alan Libyalı oyuncu, tedbir amaçlı olarak kenara geldi.

AMERTEY OYUNDA

Takımın en iyilerinden olan Al-Musrati yerine 54. dakikada başarılı futbolcu Daniel Amartey oyuna dahil oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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