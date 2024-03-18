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Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz, İrfan Can Eğribayat'a neden vurduğunu böyle açıkladı: Dayanamadım

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Fenerbahçe'de geçmişte forma giyen Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz, maç sonrası çıkan olaylara ilişkin açıklama yaptı. İrfan Can Eğribayat'ın "Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir" sözleri sonrası konuşan Korkmaz, "Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil" dedi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylardan sonra Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Egemen Korkmaz'a sert tepki gösterdi. Eğribayat paylaşımına, "Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir" notunu düştü. Egemen Korkmaz ise "Korkmaz, "Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil" diye konuştu.

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası ortalık karıştı. Sarı lacivertlilerin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından Trabzonsporlu taraftarlar Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz, İrfan Can Eğribayat'a neden vurduğunu böyle açıkladı: Dayanamadım

İRFAN CAN EĞRİBAYAT: ARKADAN SALDIRMAK İNSANLIK DEĞİLDİR

Maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fenerbahçeli kaleci İrfan Can Eğribayat, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz hakkında "Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir" paylaşımı yaptı.

Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz, İrfan Can Eğribayat'a neden vurduğunu böyle açıkladı: Dayanamadım

EGEMEN KORKMAZ: TARAFTARIN YERDE TEKMELENDİĞİNİ GÖRÜNCE DAYANAMADIM

Tepkiler sonrası Korkmaz, açıklama yaptı. 61 Saat'in haberine göre Korkmaz, "Orada Trabzonspor taraftarının yerde tekmelendiğini görünce dayanamadım. Bir taraftara kaç kişi vuruyordu, bu insanlığa sığmaz. Ben de darbe aldım ama önemli değil" dedi.

Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz, İrfan Can Eğribayat'a neden vurduğunu böyle açıkladı: Dayanamadım

Eski Fenerbahçeli Egemen Korkmaz, İrfan Can Eğribayat'a neden vurduğunu böyle açıkladı: Dayanamadım

Kaynak: Haberler.com / Spor

İrfan Can Eğribayat Egemen Korkmaz 3.Sayfa Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Altan Kaya:

Egemen efendi sen rüyamı görüyorsun ne taraftarı taraftarın sahanın içinde ne işi var sen o müsfettelere taraftar diyorsan sanada yazıklar olsun senin bu olaylarda taraf olmaman gerekirdi Aklı başında insan bunu yapardı sen kendilerini koruyan bir futbolcuya vurarak karakterini belli ettin

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Fedai-14:

rasim ozan gibi provakatif söylemleri olan sözüm ona basın mensupları ve sosyal medya fenomenleri amaçlarına ulaşmış oldular şimdi bir taşın ardına sinmiş ortalığın toz duman olmasını bekliyorlar ha bu arada gs sütten çıkmış akkaşık oluyor...

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Fedai-14:

Egemene hiç ama hiç yakıştıramadım bizim gözümüzde ve gönlümüzde yeri vardı meğer yalanmış ayrıca özrü kabatinden büyük...

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Mehmet Vatandaş:

o taraftar dediğin kişinin sahada ne işi var bay Egemen taraftar tribünde otururken mi dayak yedi:))

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