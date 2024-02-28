AK Parti Düzce İl Başkan Yardımcısı: 28 Şubat insanlık tarihine kara bir leke

DÜZCE(İHA) – AK Parti Düze İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Nurullah Veli, 28 Şubat'ın postmodern darbe olarak nitelendirilerek, insanlık tarihine kara bir leke olduğu belirtti.

AK Parti Düze İl Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Nurullah Veli postmodern darbe olarak nitelenen 28 Şubat'ın 27'inci yılı dolayısıyla AK Parti Düzce İl Başkanlığında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Düzenlenen basın açıklamasına AK Parti Kadın Kolları Başkanı Av. Şulenur Kubilay Yılmaz ve teşkilat mensupları katıldı.

Nurullah Veli açıklamasında, 27 yıl önce gerçekleştirilen 28 Şubat'ın vesayet ideolojisinin elinde rehin tutmak, insanlık onuruna, akıl ve mantık ilkelerine deli gömleği giydirmek üzere gerçekleştirildiği vurguladı. Veli, Darbecilerin, bin yıl sürecek yaklaşımı ile savundukları bu girişimin 10 yıl bile sürememesinin, vesayetçilerin hukuksuzluğunun ve kirli hesaplarının net bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Veli, "İslami kimliğe duydukları derin öfkeyi, sistematik ve kanun dışı vahşi bir militarist dayatma ile dışa vuran darbeciler aldıkları anti-demokratik MGK kararları ile dönemin iktidarına darbe vurmuşlardı. Yaşanan darbe süreci ile birlikte İslami kimliğe sahip olan toplumun büyük bir kesimi türlü yollarla kısıtlandı. Genç kızlar üniversitelere başörtüleri ile giremedi, kılık-kıyafetleri nedeniyle gençler eğitim haklarından mahküm bırakılarak ikna odaları eliyle inançlarından vazgeçmeye zorlandılar. Katsayı adaletsizliğiyle gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapatıldı. Kamu görevlileri eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları engellendi. Ülkesi için, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi yeşil sermeye adı altında kategorize edildi, ötekileştirildi. 28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına balans ayarı vermeye çalışanlar, Aziz Milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar. Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü. Milletimizden aldığımız güç ve tarihin bize yüklediği sorumluluk ile millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Türkiye Yüzyılı yolunda daha emin adımlarla yürüyor, 21 yıldır her şartta ve şartda darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - DÜZCE