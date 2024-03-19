Trabzonspor maçında tekme tokat dayak yiyen İsmail Kartal'ın oğlundan kötü haber

Hafta sonu oynanan ve skandal olayların yaşandığı Trabzonspor- Fenerbahçe maçından yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Trabzonspor- Fenerbahçe maçında çıkan olaylarda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, taraftarların saldırısına uğradı. Emre Kartal'ın kafasında alınan darbe sonucu ezik ve kaburgasında çatlak olduğu, ayrıca şiddetli kafa travması yaşadığı öğrenildi.

İSMAİL KARTAL'IN OĞLUNA DA SALDIRMIŞLAR

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte savaş alanına dönen statta Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın da saldırıya uğradığı biliniyordu.

"TRAVMA YAŞAMIŞ"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Emre Kartal'ın kafasında alınan darbeden dolayı ezik, kaburgasında çatlak ve ağrı bulunuyor. Bordo-mavili taraftarların saldırısına uğrayan Kartal'ın kafasına yediği darbe esnasında "şiddetli kafa travması" yaşadığı da öğrenildi.