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Trabzonspor maçında tekme tokat dayak yiyen İsmail Kartal'ın oğlundan kötü haber

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Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın kafasında alınan darbeden dolayı ezik, kaburgasında çatlak ve ağrı bulunuyor. Bordo-mavili taraftarların saldırısına uğrayan Kartal'ın kafasına yediği darbe esnasında "şiddetli kafa travması" yaşadığı da öğrenildi.

Hafta sonu oynanan ve skandal olayların yaşandığı Trabzonspor- Fenerbahçe maçından yeni detaylar gelmeye devam ediyor.

Trabzonspor- Fenerbahçe maçında çıkan olaylarda Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal, taraftarların saldırısına uğradı. Emre Kartal'ın kafasında alınan darbe sonucu ezik ve kaburgasında çatlak olduğu, ayrıca şiddetli kafa travması yaşadığı öğrenildi.

Türk futbolunun utanç gecesinden yeni detay! İsmail Kartal'ın oğlu travma yaşamış

İSMAİL KARTAL'IN OĞLUNA DA SALDIRMIŞLAR

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte savaş alanına dönen statta Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın da saldırıya uğradığı biliniyordu.

Türk futbolunun utanç gecesinden yeni detay! İsmail Kartal'ın oğlu travma yaşamış

"TRAVMA YAŞAMIŞ"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Emre Kartal'ın kafasında alınan darbeden dolayı ezik, kaburgasında çatlak ve ağrı bulunuyor. Bordo-mavili taraftarların saldırısına uğrayan Kartal'ın kafasına yediği darbe esnasında "şiddetli kafa travması" yaşadığı da öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Kartal Trabzonspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (40)

Ali Şenol:

OĞLUYUN ORDA NE İŞİ VAR HACI

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Musa Kaya:

Ne demek ne isi var? Sen mac izlemeye gitmiyonmu?

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Sebastian Szymanski:

Ekipte görevli.

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Sezgin Sezgin:

Oğlunun saha içinde ne işi var.. Fenerbahçe de resmi bi görevi yok..Sahada ne işi var..? Önce onu söyleyin

yanıt53
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Harun EROĞLU:

Balık tutmaya gitmiş. Böyle soruya böyle cevap

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Köksal Çelik:

Bunların bi Allah dediğine inanırım maçta koluna cisim geliyor kafasını tutuyor haha

116
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okancan:

kasımpaşa maçında barış alperin kurşun yemiş gibi kendini atmasından bahsediyorsun sanırım.

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yanıt26
muro baba:

Okan can sahtekar ırfan can egribayatı izlemedin herhalde hiç bir müdahale olmadan kendini yerlere atıp karnını tutuyor iki dakika yerde yattı kalkamadı herhalde Keskin nişancı müdahale etti

yanıt13
yanıt27
bülent iyigün:

nasıl bir futbol anlayışı böyle artık futboldan iğreniyor tiksiniyorum..

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yanıtYanıtla
Cansu Soykan:

Gerçekten futbol değil meydan savaşı sanki bu. Sadece bir oyun ve spor bu.

86
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