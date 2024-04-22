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Kırgızistan'da darbe hazırlığı yapan iş adamı yakalandı

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Kırgızistan'da kitlesel ayaklanma yoluyla iktidarı devirmeye yönelik hazırlık yaptığı şüphesiyle aranan iş adamı İmamidin Taşov'un yakalandığı bildirildi.

Kırgızistan'da kitlesel ayaklanma yoluyla iktidarı devirmeye yönelik hazırlık yaptığı şüphesiyle aranan iş adamı İmamidin Taşov'un yakalandığı bildirildi.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kırgız-Kazak sınırından ülkeye yasa dışı giriş yapan inşaat şirketi yöneticisi İmamidin Taşov'un düzenlenen operasyonda gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Taşov'un iktidarı ele geçirmek amacıyla sosyal ağlar üzerinden halkı yanıltmaya çalıştığı ifade edildi.

Güvenlik güçleri, ocak ayında darbe hazırlığında olduğu şüphesiyle bir gruba operasyon düzenlenmişti. Darbe hazırlığının organizasyon faaliyetlerinin Taşov tarafından finanse edildiğine dair bilgiler elde edildiği açıklanmıştı.

Milli Güvenlik Devlet Komitesi, Taşov hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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