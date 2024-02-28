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28 Şubat Darbesi İslami Kimliğe Öfke Duydu

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AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 28 Şubat Postmodern Darbe girişiminin yıl dönümünde, 28 Şubatçıların İslami kimliğe derin öfke duyduğunu söyledi. Ünsal, parti binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında; 'Toplumun çeşitli kesimlerini vesayet ideolojisinin elinde rehin tutmak, insanlık onuruna, akıl ve mantık ilkelerine deli gömleği giydirmek üzere gerçekleştirilen 28 Şubat Darbesi insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir.' dedi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 28 Şubat Postmodern Darbe girişiminin yıl dönümünde, 28 Şubatçıların İslami kimliğe derin öfke duyduğunu söyledi.

Ünsal, parti binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında; "Toplumun çeşitli kesimlerini vesayet ideolojisinin elinde rehin tutmak, insanlık onuruna, akıl ve mantık ilkelerine deli gömleği giydirmek üzere gerçekleştirilen 28 Şubat Darbesi insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Failleri tarafından "Bin yıl sürecek" yaklaşımı ile savunulan bu karanlık girişimin değil bin, on yıl bile sürememiş olması vesayetçilerin hukuksuzluğunun, kirli hesaplarının net bir göstergesidir" dedi.

İslami kimliğe öfke duyulduğunu belirten Ünsal, "Sistematik ve kanun dışı vahşi bir militarist dayatma ile dışa vuran darbeciler aldıkları anti-demokratik MGK kararları ile dönemin iktidarına darbe vurmuşlardı. Yaşanan darbe süreci ile birlikte İslami kimliğe sahip olan toplumun büyük bir kesimi türlü yollarla kısıtlandı. Genç kızlar üniversitelere başörtüleri ile giremedi, kılık-kıyafetleri nedeniyle gençler eğitim haklarından mahküm bırakılarak ikna odaları eliyle inançlarından vazgeçmeye zorlandılar. Katsayı adaletsizliğiyle gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapatıldı. Kamu görevlileri eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları engellendi. Ülkesi için, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi "yeşil sermeye" adı altında kategorize edildi, ötekileştirildi" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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