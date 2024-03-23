Apple hissedarları, güne kayıpla uyandı. Apple, ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı antitröst davasının ardından büyük bir finansal darbe aldı. Apple hisse değerleri milyarlarca dolarlık düşüş yaşadı. Bu dava, iPhone üreticisini rekabet karşıtı uygulamalarla suçluyor.

Apple, antitröst davasında dev kayıp yaşadı: 113 milyar dolarlık düşüş

ABD Adalet Bakanlığı ve bir grup eyalet savcısı, Apple'a karşı bir dava açtı. İddiaya göre Apple, iPhone ve diğer cihazlarını kullanarak rekabeti sınırlıyor ve tüketicileri kendi ekosistemine bağlamaya çalışıyor. Davanın etkisiyle Apple hisse değerleri yüzde 4.1 düşüş gösterdi ve şirket yaklaşık 113 milyar dolarlık pazar değerini kaybetti.

Apple, bu suçlamaları reddederek, davayı hukuki ve gerçekler açısından yanlış olarak nitelendiriyor. Avrupa Birliği ise Apple'a yönelik USB-C ve üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin verme gibi düzenlemeler getirerek, şirketin faaliyetlerini sınırlama yoluna gitti.

Apple suçlu bulundu! Rekor ceza geldi

Bu dava, Apple hisselerinin düşüşüyle, teknoloji dünyasındaki rekabet ve monopolleşme konularını gündeme taşıdı. Apple'ın bu zorluklarla nasıl başa çıkacağı ve rakip firmaların bu durumdan nasıl etkileneceği, sektörün geleceğini şekillendirecek önemli faktörler arasında.

Apple'ın ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin pazar politikaları, hisselerin yaşadığı düşüş ile birlikte yeniden değerlendirilme sürecine giriyor. Bu gelişmeler, Apple'ın pazar stratejileri ve antitröst yasalarıyla uyumu konusunda önemli etkiler yarattı.

Apple'ın bu düşüş ile nasıl başa çıkacağı ve diğer teknoloji firmalarının bu durumu nasıl değerlendireceği, tüketiciler ve sektör profesyonelleri için yakından takip edilmesi gereken konular arasında yer alıyor. Bu durum, hem yasal hem de teknolojik açıdan, sektörde önemli bir dönüm noktası oluşturabilir.

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