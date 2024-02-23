MSB: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'nda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Operasyon bölgesinde yapılan tespitler sonucunda gerçekleştirilen başarılı operasyon, terör örgütüne ağır darbe vurdu.
MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi"