Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2021 Yılı 4. Toplantısı Gerçekleştirildi

KOCAELİ (Habermetre) - Madde bağımlılığının azaltılması ve önlenmesi, madde bağımlılarının eğitilmesi ve topluma kazandırılması amacıyla düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı 4. Toplantısı Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey'in başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Akçakoca Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İlçe Kaymakamları, Üniversitelerin, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, oda, birlik, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilci ve yetkilileri ile kurul üyeleri katıldı. Bağımlılıkla mücadele konusunun ne kadar önemli olduğunun herkes tarafından bilindiğini belirterek sözlerine başlayan Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey toplantıda yaptığı konuşmalarında; "Adalet Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımızın VKS üzerinden katılımlarıyla gerçekleştirilen bir program vesilesiyle bu toplantıya katılamayan Sayın Valimizin selamlarını ve toplantının hayırlara vesile olması temennilerini ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Konunun ve yapılan çalışmaların ilimiz ve ülkemiz için ne kadar önemli olduğu hepimizin malumu. Gerek güvenlik güçlerimizin gerek ilgili diğer kurumlarımızın el birliği ile çalışmaları hem önleyici hem de iyileştirici boyutlarda belli bir seviyeye getirmiş durumdayız. Kurumsal ve personel alt yapımızla bağımlılığın her türlüsü ile mücadeleyi daha geniş platformlarda yürütme çabası içerisindeyiz. Bu kapsamda güzel projeler şekillendirdik. Pilot uygulamaları ve diğer çalışmaları hayata geçirdik. Özellikle projelere destek ve katkı sunan üniversitelerimizde ki hocalarımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Sizlerden, kurul üyelerinden beklentimiz; bütün kurumsal kapasitenizle, bütün imkanlarınızla bu çalışmalara destek vermenizdir. Birazdan sunulacak istatistiki bilgiler ve çalışmalar ışığında her kurum kendi üzerine düşeni, bu çalışmalara nasıl katkı sunacaklarını bizzat kendilerinin değerlendirmesini, her türlü fikri öneriyi bu kurulda düzenli olarak bildirmelerini arzu ediyor, bekliyoruz. " diyen Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu. Toplantının devamında İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, KOÜ Erişkin Psikiyatri Anabilim Dalı, Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve İl sağlık Müdürlüğü yetkililerince sunum yapılarak, 2021 yılının ilk 12 aylık döneminde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, faaliyetler, yapılan operasyonlar, gerçekleştirilen eğitim ve denetim faaliyetleri hakkında toplantıya katılan kurul üyelerine bilgiler verildi. Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, bağımlılıkla daha etkin bir mücadele yürütülmesi için alınması gereken tedbirler, yapılması gereken çalışmalar konusunda toplantıya katılanların görüş, öneri ve düşüncelerini dinleyerek istişarelerde bulundu. Bağımlılıkla Mücadele Kurul üyelerinin katkı ve önerileri de değerlendirilerek ilimiz genelinde uygulanmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır;

1. Valimiz Seddar Yavuz'un koordinatörlüğünde yürütülerek, bağımlılıkla mücadele kapsamında çocuk ve ergenlere yönelik koruyucu önleyici çalışmalara büyük katkı sağlayacak olan "Özel Nedenlerin Engelleriyle Mücadele (ÖNEM) Projesi" ile ilgili çalışmalar ilimizde devam etmektedir. 2021 yılı içerisinde 18 farklı türde toplam 32. 356 faaliyet gerçekleştirilmiştir. Faaliyetlere 24. 678'i Kocaeli ÖNEM Projesi kapsamındaki öğrenciler olmak üzere toplam 101. 569 öğrenci katılmış olup, proje ile ilgili çalışmalara devam edilmesine,

2. 30/09/2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021/3 Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, ilimizde bulunan bağımlı kişilerin tedavi, tedavi sonrası rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinin takip edilmesi ve gerekli desteğin sağlanması amacıyla başlatılan ve Valiliğimiz koordinasyonunda Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı ve Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlıkları ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kocaeli İli Bağımlılık ile Mücadele Projesi" kapsamındaki çalışmalara Valimiz Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda titizlikle devam edilmesine,

3. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan rehber öğretmenler başta olmak üzere Kurul üyesi tüm kurumlarda görev yapan ve bağımlılık ile ilgili yapılacak çalışmalarda gönüllü olarak görev almak isteyen personellerin belirlenerek Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kuruluna bildirilmesine,

4. Kocaeli Üniversitesi kampüsünde inşaatı devam eden 50 yataklı AMATEM ve 30 yataklı ÇEMATEM ile ilgili çalışmaların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından takibine devam edilmesine,

5. 2018-2023 Kocaeli İli Uyuşturucu ile Mücadele Yerel Eylem Planı, 2020-2023 Kocaeli İli Tütün Kontrol Eylem Planı ve 2019-2023 Kocaeli İli Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadele Yerel Eylem Planı rehberliğinde kurul üyesi tüm kurum ve kuruluşlar tarafından sorumluluk alanları çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin analiz edilerek sonuçlarının raporlamasına ve Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu sekretaryasını yürüten İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesine, bundan sonra yapılacak toplantılara kurumların ilimizde yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sağlayacak görüş ve önerilerini planlayarak hazırlıklı katılım sağlamasına,

6. Kaymakamlarımız Başkanlığında oluşturulan ve sekretarya hizmetleri İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından yürütülen Bağımlılık ile Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu üyesi tüm kurum ve kuruluşların sorumluluk alanları dahilinde çalışmalarına devam etmesine ve kurul faaliyet raporlarının düzenli olarak İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesine, karar verilmiştir.

