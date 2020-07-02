Ayasofya'da karar bekleniyor Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağı kararın verildiği duruşma sona ererken kararın açıklanacağı an Ayasofya'da merakla bekleniyor.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağı kararın verildiği duruşma sona ererken kararın açıklanacağı an Ayasofya'da merakla bekleniyor. Yerli yabancı çok sayıda basın kuruluşu da Ayasofya'nın çevresinde kararın açıklanmasını bekliyor.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davayı görüştü. Duruşmaya, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği ve Cumhurbaşkanlığı taraf olarak katıldı. Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 1934'te alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016'da Danıştay'a dava açmış, karardaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait imzanın da sahte olduğunu ileri sürmüştü. Dava kapsamında bugün duruşma yapılmasını kararlaştıran Danıştay 10. Dairesi, duruşmada davayı görüşmeye başladı, davacı derneğin iddialarını dinliyor. Yasa gereğince Danıştay 10. Dairesine, aynı gün ya da 15 gün içerisinde kararını açıklaması gerekiyor. Danıştay 10. Dairesi Başkanı Yılmaz Akçil, "Duruşma bitti kararı daha sonra açıklayacağız" dedi. Kararın açıklanacağı an Ayasofya'da merakla bekleniyor. Öte yandan, Ayasofya çevresinde çok sayıda basın mensubu da kararın açıklanmasını bekliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA