'Yürütmeyi durdurma, 'Yeşil Yola' ivme kaybettirdi'

KARADENİZ Bölgesi'nde, 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki 'Yeşil Yol' projesinde, açılan proje iptali davasında Danıştay'ın 'yürütmeyi durdurma' kararını kaldırmasının ardından 2 yıl sekteye uğrayan çalışmalar, kaldığı yerden sürüyor. Standardı yükseltilmiş yol ağıyla yaylalara kolay ulaşımın hedeflendiği projenin 1791 kilometrelik birinci öncelikli yol çalışmasında, son 450 kilometreye gelindi. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, "Hukuki süreçte proje yüzde 25 ivme kaybetti. Yoksa yüzde 80 seviyelerini rahat yakalardık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Doğu Karadeniz Turizm Master Planı kapsamında, Karadeniz yaylalarının birbirine bağlanması amacıyla 'Yeşil Yol' projesi hazırlandı. Proje ile Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarının 2 bin 600 kilometrelik yol ağı ile birbirine bağlanması planlandı. Yaylalarda kesintisiz, kolay ve konforlu ulaşımın sağlanmasının amaçlandığı projede, 7 metre genişliğinde gidiş-geliş tek şerit olarak beton ve asfalt yol yapıldı. 9 ilin yaylaları ve turizm merkezlerini üst kottan birbirine bağlayan ve sona gelinen Yeşil Yol'un tamamlanmasıyla yeşile yolculuğun başlanması amaçlandı.

Yasal süreçte projenin ivme kaybettiğini de ifade eden Gültekin, "Birinci ikinci ve üçüncü öncelikli yollar diye ayırdığımız kısımlarda, birinci öncelikli yollarımızın yüzde 70- 80'ini tamamlamamız gerekirken, maalesef 'yürütmeyi durdurma' kararı nedeniyle yüzde 50- 55'lik kısımda imalat yapıldı. Hukuki süreçte proje yüzde 25 ivme kaybetti. Yoksa yüzde 80 seviyelerini rahat yakalardık. Biz merkezi bütçeden ciddi destekler alıp, yolumuzu bitirerek herkesin hizmetine sunacağız" ifadelerinde bulundu.