Danıştay'ın FETÖ'cü yargı mensuplarına göreve iade kararı tepki çekti

Danıştay 5. Dairesinin, FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararı verdiği ortaya çıkarken, Fetulahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu, Danıştay'ın üyeleri hakkında İzmir'den suç duyurusunda bulundu.

Danıştay 5. Dairesi, FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubunun görevine geri dönmesine karar vermişti. Danıştay 5. Dairesi karara gerekçe olarak, belge ve bilgilerin irtibat ve iltisak için yeterli olmadığını gösterdi.

Bu gelişmelerin ardından Fetulahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformunun resmi uzantısı Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER), Danıştay üyeleri hakkında İzmir'den suç duyurusunda bulundu.

"Kararla toplumun vicdanı derinden yaralanmıştır"

Suç duyurusunda bulunmalarına ilişkin konuşan TAYDER Başkanı Muhammed Gömük, bu kararla Danıştay'ın skandala imza attığını söyledi.

Gömük, "FETÖ iltisakları gerekçesiyle meslekten ihraç edilen 450 yargı mensubunun, Danıştay 5. Dairesi tarafından istikrar kazanmış içtihatlara ve hukuk teamüllerine zıt bir manevra ile göreve iade edilmeleri kararları sonrası toplumun vicdanı derinden yaralanmıştır. Hukuk ve vicdanla bağdaşmayan, milletin yargıya olan güvenini temelden sarsan pek manalı yargı kararları derhal düzeltilmelidir. TAYDER olarak hukuk önünde hesap sormaktan hiçbir zaman imtina etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın konuya ilişkin dediği gibi Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değildir" dedi. - İZMİR