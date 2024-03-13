Üye Girişi
Haberler

Sezgin Tanrıkulu: "Mahkeme Barış Akademisyenleri'ni Yeniden Medeni Ölüme ve Belirsizliğe Mahkum Ediyor"

Geniş Video İzle
Güncelleme:

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, “Siyasetin yoğun gündemi içerisinde, Barış Akademisyenlerini unuttuk. Yargıya çağrı yapıyorum: Barış Akademisyenleri’nin sorunlarını giderecek, hukuksuzluğu ortadan kaldıracak; adalettir, yargı mekanizmasıdır. Ama yargı, ne AYM kararını dinledi ne de bu konuda verilen Danıştay kararını dinledi. Şimdi, Ankara 13. İstinaf Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi tek tük verilen bu kararı kaldırıyor ve Barış Akademisyenleri’ni yeniden medeni ölüme ve belirsizliğe mahkum ediyor” dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu,  "Siyasetin yoğun gündemi içerisinde, Barış Akademisyenlerini unuttuk. Yargıya çağrı yapıyorum: Barış Akademisyenleri'nin sorunlarını giderecek, hukuksuzluğu ortadan kaldıracak; adalettir, yargı mekanizmasıdır. Ama yargı, ne AYM kararını dinledi ne de bu konuda verilen Danıştay kararını dinledi. Şimdi, Ankara 13. İstinaf Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi tek tük verilen bu kararı kaldırıyor ve Barış Akademisyenleri'ni yeniden medeni ölüme ve belirsizliğe mahkum ediyor" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrukulu, Barış Akademisyenleri'ne ilişkin açıklama yaptı. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Siyasetin yoğun gündemi içerisinde, Barış Akademisyenlerini unuttuk. Barış Akademisyenleri Türkiye'nin değişik üniversitelerinden 2016 yılında bir bildiriye imza attılar. Yaklaşık 2 bin akademisyen... Bu bildiriden ötürü başlarına gelmedik kalmadı. Haklarında soruşturmalar açıldı, üniversiteden ihraç edildiler. Birçok hukuk mücadelesi verdiler. ve sonuçta 2019 yılında, Anayasa Mahkemesi (AYM) bir kararla açıkladıklarının 'düşünce özgürlüğü kapsamı içerisinde' kaldığına karar verdi. İhraç edilmişlerdi; OHAL Komisyonu'na başvurdular, OHAL Komisyonu bütün başvuruları reddetti. İdare Mahkemelerine başvurdular, İdare Mahkemeleri yıllarca süründürdü ama daha sonra tek tek iade kararları verdi. Bir kısmı yıllardan sonra üniversiteye başladılar.

Medeni ölüme mahkum edilmişlerdi. Şimdi İstinaf Mahkemesi, bu iade kararını kaldırıyor. Barış Akademisyenleri'nin bir kısmı Türkiye'den gitmek zorunda kaldılar. Şimdi faaliyetlerini yurt dışında sürdürüyorlar. Ben buradan çağrı yapıyorum: Barış Akademisyenleri'ni unutmayalım. Yargıya çağrı yapıyorum: Barış Akademisyenleri'nin sorunlarını giderecek, hukuksuzluğu ortadan kaldıracak; adalettir, yargı mekanizmasıdır. Ama yargı, ne AYM kararını dinledi ne de bu konuda verilen Danıştay kararını dinledi. Şimdi, Ankara 13. İstinaf Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi tek tük verilen bu kararı kaldırıyor ve Barış Akademisyenleri'ni yeniden medeni ölüme ve belirsizliğe mahkum ediyor. Hep beraber karşı çıkalım. Ben siyasi partilerin bu konuyu da gündeme almalarını buradan talep ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Diyarbakır Danıştay Ankara Yargı Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Şanlıurfa Bozova Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Bozova adayı Aygül Kapıkayalı kimdir? Göksel Güler kimdir? Memleket Partisi Antalya Kemer Belediye Başkan Adayı Göksel Güler kaç yaşında, nereli? Muhammet Ercengiz kimdir? Gelecek Partisi Konya Akören Belediye Başkan Adayı Muhammet Ercengiz kaç yaşında, nereli? Ramazan Bıdırdı kimdir? Zafer Partisi Bursa Karacabey Belediye Başkan Adayı Ramazan Bıdırdı kaç yaşında, nereli? DEM Parti Şanlıurfa Birecik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Şanlıurfa Birecik adayı Mehmet Begit kimdir? Uğur Doğanca kimdir? CHP Aydın Kuyucak Belediye Başkan Adayı Uğur Doğanca kaç yaşında, nereli? İrfan Özyolcu kimdir? Gelecek Partisi Kocaeli Derince Belediye Başkan Adayı İrfan Özyolcu kaç yaşında, nereli? Ömer Günel kimdir? CHP Aydın Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel kaç yaşında, nereli? Hasan Hüseyin Akkuş kimdir? Gelecek Partisi Kayseri Melikgazi Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Akkuş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Erkan Şahin kimdir? Memleket Partisi Antalya Elmalı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Erkan Şahin kaç yaşında, nereli? Alper Aydoğan kimdir? CHP Aydın Köşk Belediye Başkan Adayı Alper Aydoğan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Siirt Pervari Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Siirt Pervari adayı Mustafa Sonğur kimdir? Yunus Kırboğa kimdir? Gelecek Partisi Kayseri Kocasinan Belediye Başkan Adayı Yunus Kırboğa kaç yaşında, nereli? Özgür Arıcı kimdir? CHP Aydın Koçarlı Belediye Başkan Adayı Özgür Arıcı kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavasoğlu kimdir? Memleket Partisi Antalya Akseki Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavasoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title