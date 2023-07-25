Karadeniz'de Yeşil Yol Projesi çalışmaları devam ediyor

KARADENİZ Bölgesi'nde, 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak 2 bin 600 kilometre uzunluğundaki 'Yeşil Yol' projesinde, açılan proje iptali davasında Danıştay'ın 'yürütmeyi durdurma' kararını kaldırmasının ardından 2 yıl sekteye uğrayan çalışmalar, kaldığı yerden sürüyor. Standardı yükseltilmiş yol ağıyla yaylalara kolay ulaşımın hedeflendiği projenin 1791 kilometrelik birinci öncelikli yol çalışmasında, son 450 kilometreye gelindi. Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, 'Hukuki süreçte proje yüzde 25 ivme kaybetti. Yoksa yüzde 80 seviyelerini rahat yakalardık' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından Doğu Karadeniz Turizm Master Planı kapsamında, Karadeniz yaylalarının birbirine bağlanması amacıyla 'Yeşil Yol' projesi hazırlandı. Proje ile Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarının 2 bin 600 kilometrelik yol ağı ile birbirine bağlanması planlandı. Yaylalarda kesintisiz, kolay ve konforlu ulaşımın sağlanmasının amaçlandığı projede, 7 metre genişliğinde gidiş-geliş tek şerit olarak beton ve asfalt yol yapıldı. 9 ilin yaylaları ve turizm merkezlerini üst kottan birbirine bağlayan ve sona gelinen Yeşil Yol'un tamamlanmasıyla yeşile yolculuğun başlanması amaçlandı.

Yeşile yolculuğa çıkacakların, sahile inmeden yüksek rakımlı bölge yaylalarını zaman ve yakıttan tasarruf ederek gezebilmesi de hedeflenen projenin yapımına başlanılmasının ardından TEMA Vakfı, planın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle 2011 yılında Danıştay'a dava açtı. Dava kapsamında 2013 yılında Danıştay üyeleri ile birlikte aralarında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim görevlilerinin de yer aldığı bilirkişi heyeti, Doğu Karadeniz'de 36 noktada inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ve hazırlanan Bilirkişi Raporunun ardından Danıştay İdari Dava Daireleri, bilirkişi raporlarına dayanarak 16 Ekim 2019'da Çevre Düzeni Planının 'yürütmesini durdurma' kararı verdi.

'YAYLALARDA YAPILAŞMALARA NEDEN OLMAYACAĞININ SONUCUNA ULAŞILMIŞTIR'

28 Nisan 2021 tarihinde projeyle ilgili tekrar değerlendirme yapan Danıştay, yaylalara ulaşım sorunlarının yaşandığı kanaatine vardı. Danıştay 6'ıncı Dairesi'nce yapılan değerlendirmeler sonucu 'yürütmeyi durdurma' kararı kaldırıldı. Danıştay Dairesi kurulunca yapılan değerlendirmede, 'Yaylalar arasında halihazırda bazı yolların var olduğu ve bu yolların iyileştirilerek birbirleriyle bağlantı kurulmasının amaçlandığı ulaşım projesi olan 'Yeşil Yol Projesi'nin, çevre düzeni planı ölçeğinde yaylalarda yapılaşmalara neden olmayacağının sonucuna ulaşılmıştır' denildi.

ÇALIŞMALAR KALDIĞI YERDEN SÜRÜYOR

Danıştay'ca kolay ulaşımın yanında çevre düzeni planı ölçeğinde yaylalarda yapılaşmalara neden olmayacağı sonucuna da varılan projede, 2 yıldır sekteye uğrayan çalışmalara karar sonrası yeniden başlandı.

Kaldığı yerden süren çalışmalar kapsamında, projenin yapım, onarım ve rehabilitasyonu tamamlanacak 1791 kilometrelik birinci öncelikli yolun 1341 kilometresindeki alt ve üst yapı tamamlandı.

'YÜZDE 95 MEVCUT YOLLARIN GENİŞLETİLMESİ VAR'

DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, projenin ağırlıklı olarak mevcut yolların genişletilmesi olduğunu belirterek, '2018 yılından günümüze önemli çalışmalar başlattık. Çevreciler, 'doğa katlediliyor' diye mahkemeye verdiler. Bakıldığında bununla ilgili, ağaç olmayan yerde biz yol güzergahını yaptık. Bu yolun yüzde 95'inde yeni yol açma çalışması yok, mevcut yolların genişletilmesi var. Bu doğrultuda bu yol çalışmasını yapıyoruz? diye konuştu.

'BU SADECE BİR ALGIYDI'

Hukuki süreçte zaman kaybı yaşandığını kaydeden Gültekin, 'Mahkeme süreci 2 sene bu yolu durdurdu. Danıştay 'yürütmeyi durdurma' kararını kaldırdı ve biz yaklaşık 1,5 senedir yol çalışmasına devam ediyoruz. Bugüne kadar yapılan yol çalışmalarında kimse bize 'ağaçları katlettiniz' diye bir görsel sunamaz; bu sadece bir algıydı. Mahkeme bu durumu göz önünde bulundurarak, yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Bizde 'durmak yok yola devam' diyerek çalışmalarımıza devam ediyoruz? dedi.

'MAALESEF KARAR NEDENİYLE YÜZDE 50- 55'LİK KISIMDA İMALAT YAPILDI'

Yasal süreçte projenin ivme kaybettiğini de ifade eden Gültekin, 'Birinci ikinci ve üçüncü öncelikli yollar diye ayırdığımız kısımlarda, birinci öncelikli yollarımızın yüzde 70- 80'ini tamamlamamız gerekirken, maalesef 'yürütmeyi durdurma' kararı nedeniyle yüzde 50- 55'lik kısımda imalat yapıldı. Hukuki süreçte proje yüzde 25 ivme kaybetti. Yoksa yüzde 80 seviyelerini rahat yakalardık. Biz merkezi bütçeden ciddi destekler alıp, yolumuzu bitirerek herkesin hizmetine sunacağız? ifadelerinde bulundu.