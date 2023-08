Hkp, 8 Bin Liralık Seyyanen Zammın Memur Emeklilerine Yansıtılmamasına İlişkin İşlemi Danıştay'a Taşıdı: "Emekliler Açlığa, Yoksulluğa, Ölüme Mahkum...

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), memur maaşlarına uygulanan 8 bin 77 TL seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı. HKP MYK üyesi Adnan Okur, "Bağımsız Araştırma Grubu ENAG’ın açıkladığı yüzde 122,88 yıllık enflasyon bile çarşıda, pazarda, markette her gün karşılaştığımız gerçek enflasyonun çok altında. Bizi yakan, her gün karşılaştığımız gerçek enflasyon yüzde 300. Ağustos ayında çarşıdan, pazardan biliyoruz ki benim maaşım açlık sınırının çok altında kalacak. Oysa 2003 yılında en düşük emekli maaşı net asgari ücretten yüzde 47 fazlaydı. Bugün en düşük emekli maaşı asgari ücretin çok altında kaldı. Görüldüğü gibi emekliler açlığa, yoksulluğa, ölüme mahkum ediliyor" dedi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), memur maaşlarına uygulanan 8 bin 77 TL seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı. HKP MYK üyesi Adnan Okur, "Bağımsız Araştırma Grubu ENAG'ın açıkladığı yüzde 122,88 yıllık enflasyon bile çarşıda, pazarda, markette her gün karşılaştığımız gerçek enflasyonun çok altında. Bizi yakan, her gün karşılaştığımız gerçek enflasyon yüzde 300. Ağustos ayında çarşıdan, pazardan biliyoruz ki benim maaşım açlık sınırının çok altında kalacak. Oysa 2003 yılında en düşük emekli maaşı net asgari ücretten yüzde 47 fazlaydı. Bugün en düşük emekli maaşı asgari ücretin çok altında kaldı. Görüldüğü gibi emekliler açlığa, yoksulluğa, ölüme mahkum ediliyor" dedi.

Halkın Kurtuluş Partisi, memur maaşlarına uygulanan 8 bin 77 TL seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılmamasına ilişkin işlemi Danıştay'a taşıdı. HKP ve HKP MYK üyesi Adnan Okur adına açılan davada, 7456 sayılı torba kanun ile kamu çalışanlarına uygulanan 8.077 TL seyyanen zammın memur emeklilerine uygulanmaması işleminin; yetki, şekil, sebep, konu, amaç yönlerinden hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali, Anayasa'nın eşitlik, anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ile sosyal güvenlik hakkı ilkelerine açıkça aykırı olduğu gerekçesiyle somut norm denetimi yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi istendi. Danıştay önünde açıklama yapan Adnan Okur, şunları söyledi:

"HER GÜN KARŞILAŞTIĞIMIZ GERÇEK ENFLASYON YÜZDE 300"

"ABD ve AB emperyalistleri yapımı AKP'giller yaşamın her alanını emekçi halkımız için cehenneme çevirmeye devam ediyor. Çürütmedikleri, satmadıkları, çökertmedikleri ne bir değer kaldı ne bir kurum. Bağımsız Araştırma Grubu ENAG'ın açıkladığı yüzde 122,88 yıllık enflasyon bile çarşıda, pazarda, markette her gün karşılaştığımız gerçek enflasyonun çok altında. Bizi yakan, her gün karşılaştığımız gerçek enflasyon yüzde 300. Böylesine ağır ekonomik bir tabloda AKP'giller emeklilere, 'Sizin yaşadığınız yeter, daha fazla da yaşamayın, ekonomiye yük olmayın' diyorlar. Özellikle son memur ve memur emeklilerine yapılan maaş zamlarında adil olmayan, hiçbir hakkaniyete dayanmayan, eşitsiz, insan haklarına aykırı yaklaşım AKP'gillerin emeklileri yok etme, yok sayma stratejisine evrildiklerini gösteriyor. Memurlara yapılan 8 bin 77 TL'lik zammın emeklilere yapılmamasının başka bir açıklaması olamaz. Emekli olunca kira ödenmiyor mu? Emekli olunca eve yiyecek içecek alınmıyor mu? Emekli olunca ulaşım parasız mı? Emekli olunca aile, çocuk yardımı ödenmiyor. Emekli olunca emekliler aileyi dağıtıp çocuklarını evlatlıktan mı çıkarıyorlar? Zaten ücretli maaşlı kesimi sefalet ücretine mahkum ediyorsunuz, emeklilerin maaşlarını bu sefalet ücretine bile yaklaştırmıyorsunuz?

"EMEKLİLER AÇLIĞA, YOKSULLUĞA, ÖLÜME MAHKUM EDİLİYOR"

Ben, 25 yıl Maliye Bakanlığı'nda çalıştıktan sonra emekli oldum. Son gelen zamlarla emekli maaşım 12 bin 76 lira. Evet şanslıyım, ama en düşük 7 bin 500 lira emekli maaşı alanlara göre şanslıyım. Diğer taraftan TÜRK-İŞ, temmuz ayı için açlık sınırını 11 bin 658 TL, yoksulluk sınırını ise 37 bin 974 TL olarak açıkladı. Ağustos ayında çarşıdan, pazardan biliyoruz ki benim maaşım açlık sınırının çok altında kalacak. Oysa 2003 yılında en düşük emekli maaşı net asgari ücretten yüzde 47 daha fazlaydı. Bugün en düşük emekli maaşı asgari ücretin çok altında kaldı. Görüldüğü gibi emekliler açlığa, yoksulluğa, ölüme mahkum ediliyor. Bugün AKP'gillerin memura uyguladığı 8 bin 77 TL seyyanen zammın, memur emeklilerine uygulanmamasının hukuka, Anayasa'ya, yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle Halkın Kurtuluş Partisi ve emekli bir memur olarak iptali için Danıştay'da dava açmış bulunuyoruz.

Bu ülkenin en halksever, en vatansever partisi Halkın Kurtuluş Partisi olarak kuracağımız halkın iktidarında para babalarının sömürü ve yağma düzeni ortadan kaldırılacak. Halkın iktidarında işsizliğin, pahalılığın, zammın, zulmün, sömürünün bulunmadığı, insana yaraşan bir hayat sunulacak halkımıza. İnanıyoruz o günler gelecek."

"ANAYASA'NIN SOSYAL DEVLET İLKESİNE AYKIRI"

Avukat Ayça Okur da hem HKP hem de emekli memur Adnan Okur adına açtıkları iptal davası ile ilgili şunları söyledi:

"Açmış olduğumuz dava, hem Anayasa'nın sosyal devlet ilkesine hem eşitlik ilkesine hem de kanunların Anayasa'ya uygunluk ilkesine aykırı bir işlem olmaktadır. Bundan mağdur olan tüm emeklilerimiz adına Halkın Kurtuluş Partisi emekli memur Merkez Yürütme Kurulu üyesi Adnan Okur adına da dava açmış olduk. Halkımız için olumlu bir sonuç çıkmasını umut ediyoruz."