Meral Akşener'den İstanbul Sözleşmesi Davasında Verilen Karara Tepki: 'Bu Kararı Verdirtene Sorun Bakalım; Kadınlara 'Sürtük' Demek de 'Hukuka Uygun'...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’nı ‘hukuka uygun’ bulmasına tepki göstererek, “Siz, yargıyı sopa yapmaya devam edin. Biz, milletin iradesiyle iktidara yürüyoruz. Siz, kadınlardan korkmaya devam edin. Biz, 85 milyon el ele, İstanbul Sözleşmesi’ni imzalamaya geliyoruz. Bu kararı verdirtene sorun bakalım; kadınlara ‘sürtük’ demek de ‘hukuka uygun’ muymuş” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nı 'hukuka uygun' bulmasına tepki göstererek, "Siz, yargıyı sopa yapmaya devam edin. Biz, milletin iradesiyle iktidara yürüyoruz. Siz, kadınlardan korkmaya devam edin. Biz, 85 milyon el ele, İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamaya geliyoruz. Bu kararı verdirtene sorun bakalım; kadınlara 'sürtük' demek de 'hukuka uygun' muymuş" dedi.

Meral Akşener, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nı 'hukuka uygun' bulmasına, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Akşener, şunları kaydetti:

"Siz, yargıyı sopa yapmaya devam edin. Biz, milletin iradesiyle iktidara yürüyoruz. Siz, kadınlardan korkmaya devam edin. Biz, 85 milyon el ele, İstanbul Sözleşmesi'ni imzalamaya geliyoruz. Bu kararı verdirtene sorun bakalım; kadınlara 'sürtük' demek de 'hukuka uygun' muymuş?"