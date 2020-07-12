Arsa satışları geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 32, tarla satışları ise yüzde 19 arttı
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Arsa satışları geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 32, tarla satışları ise yüzde 19 arttı

Kredili konut satışları ile birlikte Türkiye genelinde tarla ve arsa satışları da canlandı.

Arsa satışları geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 32, tarla satışları ise yüzde 19 arttı
12.07.2020 13:46 | Son Güncelleme: 12.07.2020 14:35

Kredili konut satışları ile birlikte Türkiye genelinde tarla ve arsa satışları da canlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, yılın ilk yarısında 182 bin tarla ve 154 bin arsa satıldı. Arsa satışları geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 32, tarla satışları ise yüzde 19 arttı.

Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını birinci elde yüzde 0.64, ikinci elde ise yüzde 0.74'e düşürmesi ile birlikte gayrimenkul sektörü canlanarak, satışlar bir anda arttı.

Kredili konut satışları ile birlikte Türkiye genelinde, tarla ve arsa satışları da canlanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yılın ilk yarısında gerçekleşen tarla ve arsa satışlarının rakamlarını açıkladı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre yılın ilk 6 ayında ülke genelinde toplamda 182 bin 618 tarla el değiştirdi. En çok tarla satışı sırası ile İstanbul, Antalya, Konya, Ankara ve Bursa'da gerçekleşirken, İstanbul'da 11 bin 639, Antalya'da 10 bin 250, Konya'da 8 bin 762, Ankara'da 8 bin 232 ve Bursa'da 7 bin 739 tarla el değiştirdi.

Geçen yılın ilk 6 ayında ise Türkiye genelinde toplam 153 bin 827 tarla satışı yapılırken, tarla satışları geçen yılın ilk 6 ayına göre yüzde 19 oranında arttı.

Arsa satışları geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 32 arttı

Türkiye genelinde gayrimenkul ve tarlaların yanı sıra arsa satışlarında da artış görüldü. Yılın ilk 6 ayında Türkiye genelinde toplam 154 bin 926 arsa satışı yapılırken, en çok arsa satışının yapıldığı iller sırası ile İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir ve Konya oldu.

Gayrimenkul sektörünün öncü aktörü İstanbul'da 6 ayda 24 bin 549 arsa satışı gerçekleşti. İstanbul'da en çok arsa satışı Küçükçekmece'de yaşanırken, Küçükçekmece'de 6 ayda 2 bin 722 arsa el değiştirdi. Arsa satışlarının en yoğun olduğu ikinci ilçe ise Bağcılar olurken, Bağcılar'da 6 ayda 2 bin 4 arsa satışı yapıldı. Küçükçekmece ve Bağcılar'ı Maltepe takip ederken, 6 ayda Maltepe'de bin 562 arsa el değiştirdi. İstanbul'da en çok arsa satışının yapıldığı diğer ilçeler ise Sultanbeyli ve Arnavutköy olurken, Silivri'de bin 389, Arnavutköy'de bin 341 arsa satışı gerçekleşti.

Başkentte 6 ayda 10 bine yakın arsa el değiştirdi

İstanbul'u 9 bin 755 arsa satışı ile başkent Ankara takip etti. Başkentte en çok arsa satışı Gölbaşı'nda yapılırken, bin 100 arsa satışının yapıldığı Gölbaşı'nı, bin 10 satışla Mamak takip etti. En çok arsanın el değiştirdiği diğer ilçe ise Yenimahalle olurken, Yenimahalle'de 6 ayda 891 arsa satıldı.

İstanbul ve Ankara'yı 6 bin 588 ile Antalya, 6 bin 311 ile İzmir ve 5 bin 133 arsa satışı ile Konya takip etti.

Geçen yıl ilk 6 ayda 120 bin 407 arsa satışı yapılmıştı. Bu kapsamda, arsa satışları geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 32 oranında arttı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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