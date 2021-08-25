Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki buzlar tamamen eridi
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Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki buzlar tamamen eridi

Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki buzlar tamamen eridi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Prestij müzik döneminde yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Alişan ve Mahsun Kırmızıgül dostluğu bozulmuş, ikilinin yolları yıllar önce ayrılmıştı.

Prestij müzik döneminde yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Alişan ve Mahsun Kırmızıgül dostluğu bozulmuş, ikilinin yolları yıllar önce ayrılmıştı.

Röportajlarında 'yeniden bir araya gelmek yok' mesajı veren iki ismi, yaşadıkları zor günler bir araya getirdi.

İLK ADIM MAHSUN'DAN

Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz yıl ailesi ile trafik kazası geçiren ve ölümden dönen şarkıcıyı evinde ziyaret ederek ilk adımı atmış,  Alişan 20 yıl sonra biten küslükle ilgili "Beni mahcup etti. 20 sene sonra ilk kez oturup sohbet ettik. Hayat gerçekten boş biliyorsunuz deprem oldu o kadar insan öldü.İnsanın ekmeğine namusuna karışılmadıktan sonra barışılmayacak görüşülmeyecek kimse yoktur. Hayatımda kazadan sonra sanat camiasından beni hiç tanımayan benim tanımadığım o kadar insan benim arayıp mahcup etti ki... Ben de bundan sonra bu konularda daha hassas olacağım" demişti.

Mahsun Kırmızıgül, Alişan'ı kardeşini kaybettiği gün de yalnız bırakmadı.

Kırmızıgül, koronavirüs nedeniyle 21 Temmuz'da kardeşini kaybeden Alişan'a sosyal medya hesabından baş sağlığı diledi.

ALİŞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Dün ise Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin'den üzücü haber geldi.

Koronavirüse yakalandığını ABD seyahati öncesi öğrenen Kırmızıgül ve kızı 14 gün karantinaya alındı.

Alişan, acı gününde kendisini yalnız bırakmayan Mahsun Kırmızıgül'e karşılık verdi.

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabında Kırmızıgül ve kızının olduğu fotoğrafı 'Geçmiş olsun abi' notuyla paylaştı.

EMİNE ÜN'E BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Oyuncu Emine Ün'ün koronavirüs tedavisi gören annesi Müzeyyen Bolverdi dün sabah hayatını kaybetti. Alişan, Emine Ün'e "Allah sabır versin, mekanı cennet olsun" mesajını yolladı. Emine Ün ise kardeşini aynı sebeple kaybeden Alişan'a "Nasıl bir acı yaşıyoruz" sözleriyle karşılık verdi:

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Hürriyet

Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki buzlar tamamen eridi
Alişan ve Mahsun Kırmızıgül arasındaki buzlar tamamen eridi
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