Akıllı Telefonların Yeni "Mucizesi"

Teknoloji yalnızca hayatımızı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda farklı noktalarda sağlığımızı koruyor ve hatta hayatımızı kurtarıyor. Mesela bunun en basit örneği emniyet kemeri. Teknolojiyi yalnızca elektronik birtakım cihazlar ve devrelerle çevrelememek lazım. Ancak bahsedeceğimiz bu haber, yine akıllı telefonlar üzerinde uygulanıyor.



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Bir otomobil kazası olabilir, buz üzerinde kayıp düşme olabilir veya bir saksının pencereden birinin başına düşmesi olabilir... Böylesi bir kaza anının ardından kazayı geçiren kişi yara almadıysa bile, beyin travması geçirme ihtimali bulunuluyor. Bunu öğrenmenin en basit yolu ise, "SRT" olarak da bilinen bir yöntemi uygulamak. "Smile", "Rise" ve "Talk" kelimelerinin baş harflerinden oluşan SRT yöntemi, kazazededen sırasıyla; gülümsemesini, kollarını havaya kaldırmasını ve basit bir şekilde konuşmasını isteme yoluyla uygulanıyor. Kazazede bunu uyguladığında, ilk yardım noktasında yapılması gereken tamamlanmış oluyor. Elbette yine de bir iç kanama olup olmadığını kontrol etmek için bir doktora görünmekte fayda var.



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Akıllı telefondan beyin hasarı!Akıllı telefonları kullanarak bir kaza sonrası beyin hasarı alıp almadığınızı öğrenmeniz mümkün.



Washington Üniversitesi araştırmacıları ise, SRT yönteminin dijitalleşmiş halini, birtakım fonksiyonlarla güçlendirerek akıllı telefonlar üzerine getirmiş. Akıllı telefonlar üzerindeki kamerayı kullanarak beyin travmasını ölçümleyen PupilScreen uygulamasını geliştiren araştırmacılar, böylece basit kazalardan ağır yaralanmalara kadar çok sayıda olayda hızlı teşhis koyulabilmesini amaçlıyorlar. Kamerayı kullanarak gözbebeği hareketlerini takip eden uygulama, buna dayalı olarak birtakım analizler gerçekleştiriyor ve edindiği bilgileri raporluyor.



PupilScreen uygulamasının nasıl çalıştığını hemen yukarıdaki videoda izleyebilirsiniz.





















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