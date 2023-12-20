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Esenyurt Belediyesi Vatandaşlara Deprem Bilinci Eğitimi Verdi

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Esenyurt Belediyesi, mahalle afet gönüllüsü vatandaşlara 'Deprem Bilinci Eğitimi' ve 'Temel İlk Yardım Dersleri' verdi. Eğitimlerde deprem öncesi ve sonrası alınabilecek önlemler anlatıldı.

Esenyurt Belediyesi, mahalle afet gönüllüsü vatandaşlara "Deprem Bilinci Eğitimi" ve "Temel İlk Yardım Dersleri" verdi.

Esenyurt Belediyesi, meydana gelebilecek tüm doğal afetlere karşı vatandaşların bilinçlendirmeye devam ediyor. Belediye, mahalle afet gönüllüsü vatandaşlara "Deprem Bilinci Eğitimi" ve "Temel İlk Yardım Dersleri" verdi. Yoğun katılımın gerçekleştiği eğitimlerde, deprem öncesi ve sonrası alınabilecek önlemler konusunda programa katılan gönüllülere gerekli bilgiler anlatıldı. Tamamlanan eğitimlerin ardından vatandaşlara katılım sertifikası verildi. Programdan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür ederken, projede yer alan belediye yetkilileri de bu ve buna benzer çalışmaların devam edeceğini söyledi.

"Depreme karşı bilinçleniyorlar"

Esenyurt Belediyesi Afet İşleri Müdürü Gülşah Daş, Esenyurt'un her yanında vermiş oldukları Deprem Bilinci Eğitimlerinin devam edeceğini belirterek şunları söyledi: "Belediyeye başvuran mahalle afet gönüllülerine Deprem Bilinci Eğitimi ile İlk Yardım Eğitimi vermek için buraya davet ettik. Deprem öncesi ve sonrası anlarda vatandaşlarımızın ne yapmaları gerektiği hususunda önemli bilgiler veriyoruz. Bu bilgiler sayesinde vatandaşlarımız muhtemel bir depreme karşı bilinçli bir hale geliyorlar. Deprem bilinci eğitimlerinin yanı sıra vatandaşlarımıza ilk yardım eğitimi de veriyoruz. İlerleyen zamanlarda verdiğimiz bu teorik eğitimleri pratikte de uygulamaya alarak bilinçli bir toplum olmayı planlıyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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