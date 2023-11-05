Çıldır'da öğrencilere ilk yardım ve genel sağlık eğitimleri veriliyor

Çıldır Devlet Hastanesi Başhekimliği ile Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, Çıldır ilçesindeki tüm öğrencilere ve öğretmenlere ilk yardım ve genel sağlık konularında eğitimler verilmeye başlandı.

Çıldır'da öğrenim gören öğrencilere ilk yardım ve genel sağlık eğitimleri veriliyor.

Konu hakkında yapılan açıklamada "Çıldır Devlet Hastanesi Başhekimliği ile Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, Çıldır ilçemizdeki tüm öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize ilk yardım ve genel sağlık konularında eğitimler verilmeye başlanmıştır. İlk eğitimimiz Aşık Şenlik İlkokulunda verilmiştir. Doktor Ulker Çamoğlu ve Ebe Hemşire Gamze Çil tarafından verilen eğitime İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürbüz Yıldız'da katılım sağlamış olup desteklerinden dolayı Sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerini ifade etmişlerdir" denildi. - ARDAHAN