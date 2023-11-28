Adıyaman Sincik ilçesinde lise öğrencilerine ilk yardım eğitimi düzenlendi

Sincik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitime 12. sınıf öğrencileri katıldı. Eğitimde temel yaşam desteği, yabancı cisim tıkanıklıkları, kanamalar ve genel ilk yardım bilgileri verildi.

Adıyaman Sincik ilçesinde lise öğrencilerine yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Sincik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen eğitime 12. sınıf öğrencileri katıldı. Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Acil Tıp Teknikeri Adem Duru tarafından uygulamalı olarak verilen eğitimde, bebek, çocuk ve yetişkinlerde temel yaşam desteği, yabancı cisim tıkanıklıkları, kanamalar ve genel ilk yardım bilgileri eğitimi verildi. - ADIYAMAN